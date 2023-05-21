只能咬中國 　G7糊太久鉚足勁刷存在感

相較近年的落寞平淡，今年的G7很有些喧囂。輪值主席國日本首相岸田文雄煞費苦心將峰會主辦地安排在廣島。畢竟廣島自帶流量，話題空間很大，對於亟缺關注度的G7無異雪中送炭。



此次峰會主題「無核武世界」，聚焦的一個大議題就是制裁俄羅斯，如此確定不是在將世界加速推向核戰嗎？多少有一點諷刺。日本民間也是抗議聲四起。G7領袖首先參訪和平紀念資料館（原爆資料館），這是G7領袖首度齊訪此館，同時廣島民眾也在這裡舉行集會強烈抗議。廣島市民表示：日本一邊說要通過此次峰會向世界傳遞廢除核武器的和平訊息，一邊又在謀求依賴核武器去實現「國家安全」，這是自相矛盾的。人民群眾的眼睛是雪亮的，「無核武世界」只是幌子，背後用意日本自己心裏清楚。

除了天選主辦地，岸田還開出了一份加長版的邀請名單。澳洲、印度、巴西、韓國、越南、印尼、科摩羅和庫克群島等，也將以觀察員身份出席。岸田這次為G7峰會造勢卯足了勁兒。

除了G7元首，日本首相岸田文雄邀請了多國元首，包括澳洲、印度、印尼、巴西、韓國、烏克蘭、科摩羅等出席廣島的G7峰會。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基抵達廣島，看來已份量不夠。為了將G7推向高潮，G7聯合公報多處談及中國。一邊對台灣、香港、新疆、西藏指手畫腳，一邊又要說。

「鑑於中國在國際社會中的作用及其經濟規模，有必要與中國在全球挑戰以及共同感興趣的領域進行合作」、「我們準備與中國建立建設性和穩定的關係，認識到與中國坦誠接觸並直接向中國表達我們關切的重要性」。除了發表聯合公報之外，成員國領導人還通過了被視為對中國「統一戰線」的反經濟脅迫倡議。

中國沒有參加，處處有中國

翻開近年G7議題，簡單一句話概括：中國沒有參加，卻處處有中國。原因很簡單，如果沒有「中國」這個關鍵詞，關注度太低。

遠的不說，就說不久前的G7財長會議。召開前，放出風聲稱「G7將聯手對抗中國」。一說繁殖中國「經濟脅迫」，一說要討論對在中國投資作出定向管制，然而到閉幕，大家唯一的關注點是，聯合聲明中竟然一個字也沒提到中國。

G7峰會必須拿出點什麼了。按照中國外交部的回應：

針對七大工業國集團（G7）據報在聯合聲明等文件炒作涉台、涉港、涉疆及涉藏等議題，中國外交部發言人周六（20日）表示，G7不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。

中國外交部發言人重申，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。他批評G7口口聲聲稱維護台海和平，卻絕口不提反對「台獨」，實質是對「台獨」勢力的縱容支持，其結果只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊。至於香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，中國堅決反對任何外部勢力打着「人權」幌子對此橫加干涉，G7應當停止在涉港、涉疆、涉藏問題上對中國指手畫腳，深刻反省自身歷史和人權劣跡。

G7廣島峰會期間，美、澳、日、印元首舉行四方會談。（Reuters）

對於外間所謂「經濟脅迫」，發言人強調美國大搞單邊制裁、「脱鈎斷鏈」才是把經貿關係政治化、武器化的真正「脅迫者」。此外，他強調中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平。

最後，發言人稱中方作為負責任大國，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，決不接受少數國家炮製的「家法幫規」。中方敦促G7成員順應時代大勢，把精力放到解決自身存在的各種問題上來，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止遏制打壓他國，停止製造和挑動陣營對抗，回到對話合作的正確道路上來。

也就說，這次G7把台灣、香港、新疆、西藏這些老話題挨個點一遍，也沒什麼新鮮的，唯一較新的就是G7 財長會議上空放一槍的「經濟脅迫」。其實越是如此盯梢中國，越是反反覆覆重複著這些話題，越加證明， G7確實糊太久了，不提中國更沒人理。

在日本廣島G7領導人峰會上，印度總理莫迪與身旁的烏克蘭總統澤倫斯基談話。(Reuters)

G7糊太久了

從萬眾矚目到無人問津曾經不可一世的G7，自封為最發達國家俱樂部，習慣了對世界頤指氣使，動輒發號施令。當然，彼時G7確實有那個資本。1976年G7成立時，七國集團霸榜世界GDP排行前7。所謂G7，就是GDP TOP7集團。

誰曾想，如今七國集團的GDP總量，還比不上金磚五國。4月最新數據顯示，基於購買力平價，巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五國貢獻了全球GDP的31.5%，已經超過了美國、日本、德國、法國、英國、意大利和加拿大七國。

其實挺唏噓的。47年過去， 7個發達國家，幹不贏5個發展中國家，百年未有之大變局，確實夠魔幻。發達國家一路下墜，而發展中國家高歌猛進。G7早已淪為美國傀儡集團，如今想做擴音喇叭，大夥都懶得聽了。

印度總理莫迪與法國總統馬克龍交談，美國總統喬·拜登與加拿大總理杜魯多、澳洲總理阿爾巴尼斯和歐盟委員會主席馮德萊恩在一張全體領導人合影中交談。（Reuters）

看清楚「經濟脅迫」 這事再明白不過

大抵也是台灣、香港、新疆、西藏這些老話題實在翻炒不出什麼新鮮的，今年新給中國扣了頂帽子——「經濟脅迫」。可事實上，誰都知道，「經濟脅迫」一直是美國的慣用伎倆，最赫赫有名的莫過於「301大棒」和「美元制裁」。

美國動輒對別國發起「301調查」，揮舞經濟制裁大棒，對外貿易日常耍流氓，其實多國都是敢怒不敢言。 誰曾想，「301大棒」並未嚇着中國。中國非但沒有屈服，還以牙還牙，奮起反抗。美國沒撈着便宜，反而傷了自己。如今因為「經濟脅迫」對中國無效，就轉頭把「經濟脅迫」這頂帽子反扣到中國頭上。

除了「301大棒」，更赤裸裸的「經濟脅迫」就是美元。這點更是全世界心知肚明。長久以來，美元的特殊地位，讓它成為美國手中最致命的經濟制裁武器。已經厲害到隔空打牛，無招勝有招。聯儲局的印鈔機一旦開動，美元加息的號角一旦吹響，全世界只能坐等被收割。「美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩」美國前財政部長康納利（John Bowden Connally）的傲慢言辭數十年來不斷被驗證。

美國債務今年以來已突破31兆美元。（trading economics）

美國以美元作為武器脅迫全世界，才使得美元迅速失去信任，去美元化浪潮也是來勢洶洶。動不動將經濟問題政治化，對他國實施制裁，濫用國家安全概念，干擾他國發展的，不正是美國自己嗎？

數據統計，發展中國家主權債務中，多邊金融機構和商業債權人佔比超過八成，這才是債務壓力的最大來源。而這些所謂多邊金融機構和商業債權人，背後實際操控者是誰，大家心知肚明。加上去年以來，美國以前所未有的幅度急速加息，各國資金紛紛外流，債務問題更加雪上加霜。要說各國「債務陷阱」，美國才是一邊拼命挖坑，埋好後又澆上一撥土的始作俑者。

再說了，美國與其操心別國的「債務陷阱」，不如多關心一下自己的「美債違約」問題。美國政府的舉債規模，早就遠遠超出其清償能力，還試圖提高「債務上限」，續發新債。這是蝨多不癢，債多不愁？