G7使出言語偽術　對華高呼De-risk怎變網絡熱話？｜看新聞學英文

如外交界有TikTok，現在處於熱門搜尋關鍵字第一位的應是de-risking（去風險化）。連同那些與會領袖常掛在嘴邊的話，剛結束的七國集團（G7）峰會發布的聯合聲明，都說民主國家將專注於以中國為目標進行「去風險化」，而不是「脫鈎」（decoupling）。



《紐約時報》記者凱夫（Damien Cave）20日稱，de-risk聽來或「更外交」、更溫和、更有介入性，它也反映多國如何應對一個正在崛起、更強勢的中國的討論。由於de-risk在金融政策有着煩人的歷史，以及有關這個詞的辯論將持續，所以大家在關注有關新聞時，都得與時並進了。

G7峰會20日發的聯合聲明，內容談到要與中國維持穩定關係、在國際重要議題上與中國合作外，也指要「去風險化」減少對中國依賴，又反對中國在東海及南海試圖以軍事及威嚇改變現狀等。

美國前總統特朗普被指任內將Decouple一詞「發揚光大」。圖為特朗普被紐約曼哈頓大陪審團起訴，於紐約出庭當天發表講話 （Reuters）

它怎突變「熱搜」？

不少人對歐美政客高呼與中國脫鈎已不陌生。但在我們談論de-risk何時變成「熱搜」前，得先講講比它「紅」得更早的Decouple。

「熱搜」指的是在特定網站的搜尋引擎中，被搜索最多的數個或者數十個關鍵詞。

在新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）廣泛傳播期初期，美國政客與公眾意識到該國有多依賴中國製商品，以及特朗普政府對中國抱持敵意的政策廣受歡迎，這個詞愈來愈多人用。

《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）2021年5月至6月號稱，2020年首10個月「與中國脫鈎」（decouple from China或decoupling from China）在文章出現的次數，是之前3年加起來的3倍。

歐盟委員會主席馮德萊恩被指是近月讓Decouple成為國際社會「熱搜」的人。圖為2023年3月24日，馮德萊恩出席在比利時布魯塞爾歐洲理事會大樓舉行的歐盟峰會後離開。（Reuters）

那麼de-risking呢？歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月30日在比利時布魯塞爾解釋她為何與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）一同訪華，以及歐洲為何不會跟從由美國前總統特朗普（Donald Trump）首次提出的Decoupling。

她認為與中國「脫鈎」既不可行，也不符合歐洲利益。她當時說：

我們的關係不是非黑即白，我們的回應也不可能是這樣，這就是為什麼我們需要專注於去風險化（de-risking），而不是脫鈎（decoupling）。 歐盟委員會主席馮德萊恩

凱夫稱，此後德、法外交人員都在國際場合催着說要decouple。亞洲一些國家也對美國官員說，與中國脫鈎的做法太過了，這將破壞數十年來成功的經濟融合。

新加坡網路安全局（CSA）行政總裁David Koh在一次訪問中解釋說，decoupling的目標應是安全的，在一些領域與中國分離，但在其他方面合作。這個說法在後來似乎引起共嗚。

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）4月27日說，美國並非尋求與中國經濟脫鈎，而是消除風險。他稱美國尋求與中國「去風險化」，建立可靠的供應鏈，確保美國不會被其他國家脅迫，及不受戰爭或疫症等事件影響。

印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）5月17日「加把嘴」稱，重要的是全球經濟「去風險化」，並要確保有非常負責任的增長。

圖為2023年5月21日，美國總統拜登、烏克蘭總統澤連斯基及其他G7國家領袖於日本廣島G7峰會舉行的場地拍攝大合照。圖片由烏克蘭總統新聞處提供。（Reuters）

De-risk的污名

這個詞長期以來都跟美國政府對外就恐怖主義、洗黑錢進行制裁有關，也與美國長臂管轄扯上關係。

美國財政部對「去風險化」的定義是：金融機構不加區別地終止或限制與廣泛類別客戶的業務關係，而不是分析和管理與這些客戶相關的特定風險。

歐洲理事會（Council of Europe）2015年在一份報告指出，去風險化會為全球金融體系帶來進一步的風險和不透明性，因終止存戶關係有可能迫使實體和個人尋求在監管較少或不受監管的渠道（進行融資）。

換言之，在2023年4月以至更早之前，「去風險化」已帶有不必要的、排斥的負面含義。

凱夫說，De-risk的歷史突顯多國面對的挑戰：如何跟中國切斷聯繫到減少遭脅迫的威脅，又不會引起中國猜疑或做出「流氓行為」，進而導致不必要的傷害。多國政府需做出艱難的、深入細節的決定和方案。

凱夫指出，在制裁處處的世界中，在公平待遇和經濟利益篩選風險是一個不完美的、不斷變化的挑戰——對中國來說也是如此。

G7峰會・七國集團峰會：圖為烏克蘭總統澤連斯基、美國總統拜登、德國總理朔爾茨、英國首相辛偉誠、歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、加拿大總理杜魯多及日本首相岸田文雄2023年5月21日在廣島G7峰會出席一個工作會議。照片由日本共同社提供。（Reuters）

中國回應

中國對此當然不接受。中國駐英國使館發言人21日發言稱，七國集團廣島峰會發表聯合聲明炒作涉華議題，妄談台海局勢，以所謂「經濟脅迫」影射中國，歪曲事實，粗暴干涉中國內政，惡意詆譭中國，中方對此強烈不滿、堅決反對。

中國駐日本大使館發言人20日稱，在日本廣島舉行的七國集團峰會在聯合聲明中操弄涉華議題，出台影射中國的所謂經濟安全文件，在一連串問題上粗暴干涉中國內政，執意對華施壓，中方已向日方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人20日稱，G7不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。

中國《環球時報》4月28日以《華盛頓對中國關係的『去風險化』可能只是變相的『脫鈎』》為題發表評論。文中指出華府的做法並沒有偏離「它對維持其在全球主導地位的不健康的癡迷」。