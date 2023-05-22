第76屆WHA瑞士日內瓦開幕　WHO盼達成新大流行病協議

第76屆世界衛生大會（WHA）5月21日在瑞士日內瓦開幕。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，經歷新型冠狀病毒感染（COVID-19）危機後，新大流行病協議有待磋商，希望它成為轉變全球衛生安全做法的歷史性協議。



譚德塞21日發表講話時說，過去20年，世界對世衛組織的期望大大增加，但世衛組織的資源並沒有增加，同時面臨着艱巨而複雜的挑戰。

他表示，「道路蜿蜒而崎嶇，但目標堅定不移」，即世衛組織將努力讓所有人獲得儘可能高的健康水平。

本屆世界衛生大會21日至30日舉行，主題是「世衛組織成立75年：拯救生命，推動人人健康」。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在WHA大會開幕式上發表視像講話稱，自75年前世衛組織成立以來，人類健康取得巨大進步。

古特雷斯說，過去幾十年來取得的巨大成果面臨進一步被侵蝕的風險，並可能在可持續發展目標上出現倒退，「但這並非不可避免」，前提是世界共同努力。

他呼籲國際社會繼續加強合作，共同推動實現可持續發展目標的進程，支持世衛組織實現讓所有人享有最高標準健康的目標。