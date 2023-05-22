中國外交部：G7做法毫無國際信用可言

中國外交部發言人5月21日就七國集團廣島峰會炒作涉華議題答記者問指出，七國集團嘴上唱着「邁向和平、穩定、繁榮世界」的高調，干的卻是阻礙國際和平、損害地區穩定、壓制他國發展的事情，這種做法毫無國際信用可言。



有記者提問：據報道，七國集團廣島峰會發表聯合聲明等文件，炒作涉華議題，妄談台海局勢，對東海、南海、涉港、涉疆、涉藏等問題和中國核力量說三道四，稱反對單方面改變現狀，並以所謂「經濟脅迫」影射中國。中方對此有何評論？

發言人回應稱，七國集團嘴上唱着「邁向和平、穩定、繁榮世界」的高調，干的卻是阻礙國際和平、損害地區穩定、壓制他國發展的事情，這種做法毫無國際信用可言。七國集團不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。

發言人指出，對於所謂「經濟脅迫」，美國大搞單邊制裁、「脫鈎斷鏈」，才是把經貿關係政治化、武器化的真正「脅迫者」。我們奉勸七國集團不要做經濟脅迫的同謀和幫凶。

發言人強調，中方作為負責任大國，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，決不接受少數國家炮製的「家法幫規」。國際社會不接受七國集團主導的、以意識形態和價值觀劃線的「西方規則」，更不接受服務於「美國第一」和少數國家既得利益的「小圈子規則」。七國集團應當反躬自省，改弦更張。

發言人指出，西方少數幾個發達國家肆意干涉別國內政、操縱全球事務的時代已經一去不復返了。我們敦促七國集團成員順應時代大勢，把精力放到解決自身存在的各種問題上來，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止遏制打壓他國，停止製造和挑動陣營對抗，回到對話合作的正確道路上來。