美國債務上限｜與拜登再度談判仍無共識　麥卡錫：信能達成協議

美國總統拜登（Joe Biden）5月22日下午再次與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy ）會面，討論提高債務上限的問題。會面歷時個多小時後結束，麥卡錫會後表示，雙方進行了富有成效的討論，在分歧方面取得成果，但尚未達成共識，他會 與拜登保持每日對話。當被問及是否應該為違約做好準備，麥卡錫稱不需要，並相信最終可以達成協議。



麥卡錫會後表示，雙方對話氛圍也比以往好，雙方工作人員會繼續進談判。他強調，解決問題關鍵在於削減開支，而不是增加稅收，他拒絕就增加財政收入的問題討論，並指削減國防開支將是一個錯誤。他重申，不會在無附加條件的情況下通過債務上限法案，認為拜登和民主黨希望達成協議。



2人在談判前會見記者，拜登指兩黨需要達成協議，對今次會面很樂觀，相信將會有所進展。他表示，認同需要削減開支，但不認為是解決分歧的唯一方法。麥卡錫則稱，雙方都認同需要改變當前的發展方向，期待找到雙方的共同點。

在拜登與麥卡錫會晤前，雙方工作人員上午也在國會山莊再次召開會議，歷時約2個半小時。麥卡錫形容，雙方工作組的談判富有成效，但還沒有達成協議，將會繼續努力。

麥卡錫當時表示，相信談判正朝正確方向發展，且必須在今個星期內達成協議，才能及時交由眾議院及參議員通過，並交由拜登簽署，以避免債務違約。他敦促拜登需要嚴肅應對接下來的談判，並批評民主黨沉迷於支出，強調這種情況必須停止。

財政部長耶倫（Janet Yellen）此前重申，6月1日是提高債務上限的「硬死線」，如果屆時仍不提高上限，財政部將無法避免債務違約。