蘇丹內戰︱戴兵：中國促雙方盡快停火止戰　通過對話談判化解分歧

中國常駐聯合國副代表戴兵5月22日表示，作為蘇丹的好朋友、好夥伴，中方衷心希望衝突雙方能以國家和平和人民福祉為重，盡快停火止戰，通過對話談判化解分歧。



根據新華社，戴兵表示，蘇丹爆發武裝衝突已1個多月，戰火仍在多地延宕，傷亡人數不斷攀升，人道局勢持續惡化，中方對此深感痛心，希望衝突雙方延續對話勢頭，爭取達成更加持久的停火方案和政治安排，推動蘇丹國家發展重回正軌。

戴兵稱，當務之急是要確保有關承實到位，切實保護平民和民用設施安全，為人道救援和人員疏散提供安全保障和工作便利。

他說，蘇丹局勢發展至此再次表明，解決蘇丹問題需要從內部尋找解決方案，外部干涉、單邊制裁不但解決不了問題，反而會激化矛盾，加劇政治社會危機，國際社會要汲取教訓。有關方面應該認真反思，不應進一步擴大單邊制裁，在錯誤的道路上越走越遠。

戴兵指，中方讚賞蘇丹鄰國克服困難，接納大量蘇丹難民，也讚賞和支持阿拉伯國家聯盟（Arab League，阿盟）、非盟（非洲聯盟，African Union）、東非政府間發展組織（Intergovernmental Authority on Development，IGAD，簡稱：伊加特）等地區組織和有關國家為勸和促談發揮的關鍵作用，呼籲聯合國和國際夥伴支持和配合地區組織的努力，為地區開展斡旋提供必要的時間和空間。