命運乖舛的蘇丹：意料之中的內戰 擺脫不了美俄攪局
蘇丹的內部問題本就錯綜複雜，加上境外勢力的明爭暗鬥，恐怕還有一段很艱困的路要走。
俄烏戰爭在東歐進入持久戰，在非洲亦有一個地區正爆發慘絕人寰的武裝沖突，就是近期席卷國際媒體版面的蘇丹（或稱北蘇丹）。說起蘇丹這個地方，一直都是個命運乖舛的國度，它是僅次於阿爾及利亞和剛果民主共和國的非洲第三大國，在2011年南蘇丹獨立前，蘇丹是非洲面積最大的國家。
只不過，廣大富饒的國土從未孕育過和平，從二戰後便一直存在與前殖民宗主國的獨立抗爭，以及與鄰近強權埃及的爭端。直到1956年正式宣布獨立，成立蘇丹共和國，也如同大多數非洲獨立國家一樣，動輒面臨軍事政變或獨裁者的掌權，直到最近的武裝衝突。
對當地民眾而言，這早已數不清是第幾次的戰爭了。就在4月底，蘇丹政府軍和武裝團體「快速支援部隊」（RSF）在首都喀土穆發生激烈交火，導致整座城市大部分基礎建設毀壞殆盡，居民樓遭到嚴重破壞，死亡人數不斷上升，成千上萬的民眾蜂擁至鄰近地區。聯合國秘書長古特雷斯親自主導，與非洲聯盟、美國、阿拉伯等國家積極調停的工作同步進行，但即便勉強促成短期停火的共識，要解決存在已久的內部問題或避免沖突加劇，恐非易事。
因為這場意料之中的內戰，聯合國難民署憂心可能會有超過80萬的難民逃往鄰國，造成鄰近國家的壓力增加，產生另一場人道危機，讓原就十分脆弱的區域雪上加霜。
筆者在2017年曾受聯合國派遣至南部的達佛地區，協助執行維和部隊後勤業務。親臨現場確實令人十分震撼，縱使絕大多數時間基於聯合國安全規範與安保措施，我們無法任意離開指定的營區，但光是從機場乘坐維和部隊護送的運輸車接駁至工作地點，一路上盡是滿目瘡痍斷垣殘壁，不難想象現在又經歷了戰火洗禮後，人民的生存情況會有多糟。
在聯合國維和部隊全球12個艱困任務區中（2023年最新資料），光是這個地區就有兩個軍事穩定團，分別是駐紮蘇丹南部Abye區域、代號UNISFA的軍團，以及負責南蘇丹全境、維穩代號UNMISS的團隊。另外，為了促使民主社會發展，另外還組織了龐大的聯合國蘇丹綜合援助團（代號UNITAMS）。這還沒算上其他單位，例如難民署、婦女署、農糧署、世界衛生組織、兒童基金會，以及成百上千的非營利機構，在這里所投注的資源與心血。
但顯然這些並未能防止沖突的爆發，甚至在雙方交火正激烈之際，許多國際組織乃至使館人員紛紛撤離，避免卷入危機。這也被部分媒體批評，指責這些外交人道工作者只會在沒事的時候錦上添花，到了真正緊要關頭，卻第一批逃離。
即便在戰爭開打前，蘇丹地區對人道與救援的需求就已是有史以來最高水平，全國超過三分之一的總人口（約1580萬人）迫切需要基本救助，而自4月以來爆發的內戰，又使得糧食、醫療品、水及燃料極度短缺，絕大部分民生必需品或因武裝沖突無法運進國內，或就是價格飛漲，連稍稍不必接受援助的另外三分之二人口，都無力負擔。
這場沖突的始作俑者，是該國的兩名將軍布爾漢與哈姆丹，前者是軍事強人，掌握武裝力量，多年來基本上是蘇丹的地下領導者；後者則是崛起於達佛地區的民兵組織，一路挺進軍方核心。兩人在2021年10月合作推翻文人總理巴希爾（Omar al-Bashir）和他的內閣後，短暫成為蘇丹實際領導人，分別擔任正副總統。不過就在今年4月15日，兩人反目成仇，公開調動自己陣營的勢力，在全國各地交火，特別是爭奪首都喀土穆的重要據點，機場、政府機構與商業大樓等，但這些據點早已因炮火而幾乎摧殘殆盡。
就在去年12月，這對軍閥兄弟在聯合國的「勸說」下還簽署了一份協議，同意繼續交付政權給文人政府，並努力建立可信賴的民主制度。這也是維和部隊與國際特派團長久以來希望達到的目標，只不過隨著戰火猝不及防的打響，和平的希望也越加渺茫。
表面上看來，這或許與兩名將軍從不願意放權，到相互爭奪權力有關。但熟知近代非洲衝突歷史的人大概也不難猜到，這就算不是一場直接的代理人戰爭，背後也絕對和幾個特定的國際強權脫不了關係。很顯然，美國與俄羅斯就在背後扮演著一定的角色。
光看俄羅斯多家私營的保安與傭兵組織，在非洲（特別是蘇丹地區）的活動，就不難看出俄羅斯從蘇聯時期到現在，對非洲大陸的影響力。再者，普京（ Vladimir Putin）早在2018年面對記者詢問外銷武器的問題時，就明白表示俄羅斯「有權把自己的商業利益推廣到世界上任何地方」。另外，俄羅斯所缺乏的錳、鋁土礦和鉻等工業重要原材料，恰好又是非洲所盛產，想在此處建立勢力範圍，扶植親俄政權的心思，不言而喻。
再來看看美國。先不說歷史上美國在非洲搞出的各種事件，光是今年3月以降，國務卿布林肯（Antony Blinken）出訪中非和東非、副總統賀錦麗（Kamala Harris）出訪西非、主掌安全與民主發展的副國務卿澤雅（Uzra Zeya）則是拜訪贊比亞和塞內加爾、負責教育與文化事務的助理國務卿薩特菲爾德（Lee Satterfield）奉派往南非訪問，就連總統拜登（Joe Biden），根據美國媒體說法，也有可能於今年出訪非洲，顯然都有拉攏非洲盟邦的意圖。
誠然，蘇丹的內部問題本就錯綜覆雜，加上境外勢力的明爭暗鬥，只怕無論聯合國付出再大努力與投注再多經費，要為當地人民帶來真正永續的和平發展，都還有一段很艱困的路要走。
作者黃一展是聯合國資訊科技處顧問，原題為《蘇丹衝突加劇亟待國際調停》，本文獲《聯合早報》授權轉載