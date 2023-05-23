別爾哥羅德州受襲　俄羅斯叛軍認責　正協助烏軍的俄羅斯叛軍是？

撰文：歐敬洛
出版：更新：

俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）格賴沃龍（Graivoron）地區5月22日被指遭受攻擊，有村莊落入烏克蘭「破壞分子」手中。俄羅斯叛軍組織「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia）宣布認責，這是一支什麼樣的軍隊？

別爾哥羅德州受襲後，當地政府宣布即日起全州進入反恐狀態。克里姆林宮表示總統普京（Vladimir Putin）已得悉事件，並正展開驅逐破壞分子工作，強調俄羅斯有足夠能力應對。

烏克蘭當局否認與事件有關，反稱是俄羅斯的反政府組織策劃襲擊。一個自稱「自由俄羅斯軍團」的組織同日在社交平台宣稱，他們連同另一個叛軍組織「成功解放邊境村莊」，迫近格賴沃龍。

自由俄羅斯軍團在2022年2月成立，主要由反對侵略烏克蘭的俄羅斯志願者及俄軍逃兵組成，約有數百人。軍團成立的目的是「協助烏克蘭抵抗真正的法西斯分子」，軍團還呼籲更多的俄軍叛離，加入志願軍團以避免成為恥辱及毀滅。

俄羅斯志願軍團在8月，與另外兩個叛軍組織「俄羅斯志願軍團」（Russian Volunteer Corps）及「國民共和軍」（Russian Volunteer Corps）簽署合作協議。這次的攻擊是自由俄羅斯軍團與俄羅斯志願軍團共同策劃。與自由俄羅斯軍團不同，俄羅斯志願軍團由俄羅斯右翼份子組成，但目的均是為推翻普京政府。

至於國民共和軍未有參與這次攻擊，但他們宣稱是2022年8月炸死「普京智囊」杜金女兒杜金娜（Darya Dugina），及2023年4月炸死俄羅斯知名軍事博客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）的首謀者。

俄指烏軍破壞小組潛入境內　烏克蘭否認有關俄羅斯發片稱烏克蘭巴赫穆特被佔澤連斯基稱巴赫穆特全毀如廣島原爆　俄羅斯點讚：均由美國策劃澤連斯基很忙　他在忙什麼？
俄烏戰爭
俄羅斯