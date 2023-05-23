別爾哥羅德州受襲　俄羅斯叛軍認責　正協助烏軍的俄羅斯叛軍是？

俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）格賴沃龍（Graivoron）地區5月22日被指遭受攻擊，有村莊落入烏克蘭「破壞分子」手中。俄羅斯叛軍組織「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia）宣布認責，這是一支什麼樣的軍隊？



別爾哥羅德州受襲後，當地政府宣布即日起全州進入反恐狀態。克里姆林宮表示總統普京（Vladimir Putin）已得悉事件，並正展開驅逐破壞分子工作，強調俄羅斯有足夠能力應對。

烏克蘭當局否認與事件有關，反稱是俄羅斯的反政府組織策劃襲擊。一個自稱「自由俄羅斯軍團」的組織同日在社交平台宣稱，他們連同另一個叛軍組織「成功解放邊境村莊」，迫近格賴沃龍。

自由俄羅斯軍團在2022年2月成立，主要由反對侵略烏克蘭的俄羅斯志願者及俄軍逃兵組成，約有數百人。軍團成立的目的是「協助烏克蘭抵抗真正的法西斯分子」，軍團還呼籲更多的俄軍叛離，加入志願軍團以避免成為恥辱及毀滅。

俄羅斯志願軍團在8月，與另外兩個叛軍組織「俄羅斯志願軍團」（Russian Volunteer Corps）及「國民共和軍」（Russian Volunteer Corps）簽署合作協議。這次的攻擊是自由俄羅斯軍團與俄羅斯志願軍團共同策劃。與自由俄羅斯軍團不同，俄羅斯志願軍團由俄羅斯右翼份子組成，但目的均是為推翻普京政府。

至於國民共和軍未有參與這次攻擊，但他們宣稱是2022年8月炸死「普京智囊」杜金女兒杜金娜（Darya Dugina），及2023年4月炸死俄羅斯知名軍事博客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）的首謀者。