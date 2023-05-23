皇馬翼鋒遭種族歧視　球迷高唱「雲尼斯奧斯是猴子」影片曝光

在西班牙足球甲級聯賽（西甲）5月22日的賽事中，皇家馬德里翼鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）遭對手華倫西亞（Valencia）的球迷種族歧視。影片顯示，現場不少人齊聲高唱「雲尼斯奧斯，你是一隻猴子」，又有人大叫「猴子」（Mono）和模仿猴子的吼叫聲。



根據網上流傳的影片，比賽開始前，不少人在場館附近聚集在一起，並且不斷重複地唱和大喊「你是一隻猴子」和「雲尼斯奧斯，你是一隻猴子」。

比賽進行期間，現場大量球迷朝雲尼斯奧斯不停喊「猴子」、「猴子」、「猴子」。

還有影片顯示，現場某些人模仿猴子的吼叫聲，發出「呼」、「呼」、「呼」的聲音。

↓某些球迷模仿猴子的吼叫聲：

在賽事下半場期間，雲尼斯奧斯因遭一名球迷高呼「猴子」而與對方互罵，比賽一度暫停。 皇馬就事件向檢察官辦公室提告並強烈譴責事件，要求調查事實並追究責任。

西班牙警方表示，已鎖定一名涉及種族歧視的球迷，暫時未予逮捕，但這名球迷和任何其他涉及種族主義行為的人士，將被終身禁止進入體育場。

雲尼斯奧斯今季多次遭種族主義辱罵，他賽後在社交網站Instagram發布球迷高呼「猴子」的影片，批評種族歧視在西甲愈趨常見，又指西班牙是歧視大國。

華倫西亞賽後也在網站發表聲明，譴責球賽中任何形式的侮辱、攻擊或貶低，強調該球會重視體育精神，反對身體和言語暴力，並對今次事件表示遺憾。