美國大選｜英媒：佛羅里達州長德桑蒂斯擬24日公布參選

美國佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）一直盛傳有意出戰2024年總統選舉，兩名知情人士5月23日向路透社證實，德桑蒂斯會在24日正式宣布參選計劃，與前總統特朗普（Donald Trump）爭奪共和黨的總統候選人資格。



報道引述消息人士指，德桑蒂斯會在24日下午接受Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）訪問期間，宣布參選消息。而馬斯克亦在Twitter轉發霍士新聞（Fox News）記者相關報道的貼文。

霍士新聞亦提到，德桑蒂斯屆時亦會向聯邦選舉委員會提交有關文件。假如成事，德桑蒂斯將成為特朗普在共和黨內的最大對手，亦可能改變選情一面倒的情況。

而《紐約時報》較早前報道，一段相信是在5月18日共和黨一場活動中的錄音顯示，德桑蒂斯向出席活動的共和黨大金主和支持者稱，在明年的總統選舉中，只有他、特朗普及現任總統拜登（Joe Biden）具備成為總統的條件，並自己是唯一有能力贏得共和黨黨內初選和全國選舉的人。

德桑蒂斯更揚言，只有自己和拜登有機會成為下一任總統，指出特朗普沒有辦法改善大家對他的看法，因此或會在今場選戰不利。