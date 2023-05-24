中國封殺美光　美國眾議員呼籲拜登政府報復

美國白宮5月23日表示，中國指美國晶片製造商美光科技公司（Micron）的產品存在網路安全隱患，要求停止採購，並非基於事實。眾議院中國問題特別委員會呼籲拜登政府（Joe Biden）對中國採取報復行動。



美光科技公司是美國最大的記憶體晶片製造商。北京當局以未能通過網路安全審查為由，要求中國運營者禁止採購美光產品。

白宮新聞秘書白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）5月23日表示，中國政府對美光產品實施的禁止採購令，並非基於事實。白宮對北京最近的行動和針對美國公司的突擊搜查感到不安，並正通過商務部向北京轉達白宮的觀點。

眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）則呼籲，拜登政府應對中國採取報復行動，對中國存儲晶片製造商長鑫存儲科技（CXMT）實施貿易限制。共和黨籍的加拉格爾是迄今為止唯一呼籲採取報復行動的議員。

加拉格爾發表聲明說，美國「必須向中華人民共和國清楚表明，絕不會容忍對美國的公司或盟友進行的經濟脅迫。」

「商務部應立即把長鑫存儲技術公司添加到實體清單中，並確保美國技術，無論規格如何，都不會流入CXMT、YMTC（長江存儲科技公司）或其他中國科技企業。」

民主黨籍的參議院多數黨領袖領袖舒默（Chuck Schumer） 說，他正在與更廣泛的商界和盟友討論這個問題。

中國駐華盛頓大使館和CXMT沒有立即回應置評請求，美國商務部發言人拒絕對報導置評。

中國國家互聯網資訊辦公室5月21日發佈的消息指，經審查發現，美光科技產品存在較嚴重網路安全問題隱患，對中國關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響國家安全。中國網信辦因此要求中國的關鍵資訊基礎設施的運營者，停止採購美光產品。

本文獲《聯合早報》授權轉載

