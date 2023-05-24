美國債務上限談判｜共和黨稱進展甚微　IMF盼盡快解決

美國會兩黨正就債務上限問題進行談判，共和黨談判代表格雷夫斯（Garret Graves）稱，他只見到有少許進展。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）5月23日表示，希望美國債務上限問題不必等到最後一刻才解決。



路透社23日報道，美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）首席談判代表稱，麥卡錫和美國總統拜登（Joe Biden）23日會再次召開會議。

格雷夫斯告訴記者：「我不認為事情進展順利，」「他們拒絕真正改變軌迹和真正削減開支，這是一條紅線」。

格奧爾基耶娃23日在英國倫敦舉行新聞發布會期間稱：「我們從歷史可見，美國在債務上限方面的討論一直非常緊張，但總能找到解決方案，」「讓我們看看，這次會在多大程度上拖到最後一刻。希望我們不必等那麼久。」

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