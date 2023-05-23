台專家：TikTok助長對民主政治失望　無為之道或導向統一認同

抖音（TikTok）風靡Z世代群體，更成為中美博弈集中體現的戰場之一。3月23日美國國會召開聽證會，對TikTok首席執行官周受資進行超過四個半小時的問訊；美國蒙大拿州更於5月22日下令全面禁用TikTok。台灣青年專家胡又天認為，TikTok比民粹主義更為分散，摧毀傳統精英政治，推波助瀾對民主政治失望，以黃老無為之道在台灣或將起到導向統一的認同影響。



台灣「台北論壇基金會」5月23日上午舉行「比民粹更散碎：抖音開啟的媒體與政治生態」講座，邀請香港浸會大學人文與創作系博士、同人社團「恆萃工坊」創辦人胡又天主講。主持人由該基金會董事長、台灣「國家安全會議」前秘書長蘇起擔任。

娛樂轉弱為強與意識形態結合

胡又天開場即帶出其核心觀點，將社會話語權以金字塔模型劃分為四層，分別是：極權主義、精英主義、民粹主義、𨑨迌主義（tiktokism）。民粹主義意見領袖宣稱代表大眾，而媒體生態則擺盪於第二三層。TikTok帶出了第四層，特色是比民粹更為分散，胡又天以閩南語諧音「𨑨迌」（遊玩之意）作為命名。

台灣「台北論壇基金會」董事長蘇起（右）5月23日主持「比民粹更散碎：抖音開啟的媒體與政治生態」講座，指TikTok已成為中美鬥爭的一部分。（直播影片截圖）

每一層級對於前一層起到相剋作用，胡又天表示，民粹主義乃為了克制精英主義的弊病而形成。「𨑨迌主義」則剋民粹主義，他以美國民粹領袖代表特朗普（Donald Trump，台譯川普）為例，其2020年造勢大會有不知名群眾在TikTok發起100萬人登記，卻只有6,000人到場，使之漏氣、掉漆。TikTok等網路平台看似與民粹有重合，但吃到比民粹更分散的人群市場，形成新的階層勢力。

進一步以文化戰線四個層次析論，胡又天指出，此金字塔最頂層是信仰，次層是學術，三層是情懷，最底層則是以感官刺激為代表的娛樂，共同組成個人和群體的文化面貌。他又以此解讀「中國特色社會主義」的「組合拳」，共產主義與國家主義組成「信仰」層次，唯物史觀、科學發展觀、工業黨組成「學術」層次，霸權博弈、民族情感、庶民文化組成「情懷」層次，而快手、抖音、遊戲、八卦等組成「娛樂」層次。

胡又天分析，「娛樂」過去是共產黨的傳統弱項，慣於以寓教於樂的模式，將娛樂的層次拉高到信仰、學術和情懷，時間久了結果就是教條化，顯得笨拙，很容易被西方和港台的娛樂文化給沖垮。但中國大陸2000年代民間力量興起，補強了娛樂層次的原有弱項，而且成功做到與意識形態相配合，例如TikTok上分享中國高鐵等基礎建設的影片，讓西方觀眾看到覺得「我們完蛋了」（We're doomed.）。

佔到碎片時間的App就越有份量

胡又天接着回顧「字節跳動」（ByteDance）公司的發展軌跡，以及創辦人張一鳴在選校、擇偶、買房等方面的「算法人生」。他強調張一鳴的名言「過去是『人找信息』的時代，今後是『信息找人』的時代」，從信息缺失、信息爆炸，到2011年判斷邁入了信息過載時代，因此創業就往演算法找人的方向去做。

香港浸會大學人文與創作系博士、同人社團「恆萃工坊」創辦人胡又天分析「字節跳動」的成功之道，與其「不打政治牌的政治牌」即「黃老之道」有關。（直播影片截圖）

字節跳動旗下多項App成功的秘訣，在胡又天看來，是其「中央用戶檔案興趣圖譜」的建置，體現在其旗艦產品「今日頭條」，宛如電腦自動簡報，無時無刻向用戶推送感興趣的文章，在手機端長成龐然大物，甚至可以看小說、古籍等。胡又天分析，雖然「今日頭條」等產品第一眼看起來沒有美感，對其內容心理預期也不會太高，但用戶得以利用零碎時間看文章，快速了解某個議題的相關評論見解，「佔到碎片時間的App就越有份量」。

至於TikTok的前世今生，胡又天介紹張一鳴2015年決定加入賽道，當時已有主打農村市場的「快手」，呈現出不為人知的「另一個中國」。但「快手」成功打造的零碎主義，卻發展出很奇葩的各種內容，雖然搶眼卻上不了枱面。而TikTok與「快手」的區隔之處，在於前者個性化的算法更為普惠，搭配各種興趣人群，每一個新人都有機會被刷到，比其他平台更容易出頭。胡又天認為，這也是TikTok可以在其他國家地區攻城掠地的法寶。

「認知作戰」陷杯弓蛇影誤區

胡又天整理了眾人對TikTok熱門問題，並加以剖析。

1. 抖音憑什麼吸引人？

胡又天就其個人感受，總結出「一刷就有，無縫轉台」的答案。他認為TikTok復現過去無縫轉台的樂趣，又塑造了「湊熱鬧」的樂趣。比如近期爆紅的幼教老師教唱「挖呀挖呀挖」影片，因為主角長得漂亮，讓觀眾體會到久違的童心，中學生或許覺得幼稚，但成年人反而喜歡。

2. 有多少台灣產品透過TikTok揚名海外？

胡又天指出，台灣的珍珠奶茶的樣態，很適合在TikTok呈現，也因此走紅於海外世界。此外，2020年被網友稱為「蛋頭哥」的Up主上傳了僅10幾秒的短影片，在冰天雪地中唱着「雪花飄飄，北風蕭蕭」，也讓費玉清《一剪梅》歌曲爆紅。

網民Goated Beats上傳的《xue hua piao piao bei feng xiao xiao Type Beat (prod. Goated) Chinese Eggman Singing》，在2020年成為當時點閲量最高的影片，也讓費玉清《一剪梅》歌曲翻紅。（截圖自Youtube@Goated Beats）

3. TikTok真的會損害智力？

網路上不少老師發表文章，擔憂學生的空閒時間都被TikTok塞滿，導致無法長時間專心看書、聽課。新世代大腦認知的變化，和紙媒時代形成了不同的「物種」，日本還有漫畫指TikTok用戶甚至連電影都看不下去，而醫學上也有了相關研究。胡又天認為，世代之間的差異並非始於TikTok，怪罪於世代對立無濟於事，重點在於如何應對。

4. 個性化推薦演算法有何缺陷？

胡又天指出，演算法再怎麼推薦，但本身並不產出內容，內容是從各處爬取而得。倘若用戶不想看「打雞血」的內容，而想看嚴肅的評論，極大程度會被沖淡，也會被反對意見沖散。因此，TikTok「同質化」的問題很嚴重，對內容有逆向淘汰的作用。

5. 各國對TikTok資安、國安的指控是否為真？

胡又天以「政治評論」和「台派」等關鍵詞在TikTok搜索，發現大多數影片都是「diss」、拆民進黨的台，而民進黨不會用來自中國大陸的TikTok，用戶自然以泛藍居多。西方和民進黨指控中共利用TikTok進行認知作戰，胡又天則認為，用戶心裏都有一把尺，TikTok已在客觀上形成了態勢，說是攻擊過於牽強；包括《紐約時報》對TikTok羅織的一些「罪名」，幾分真幾分假，其實也是美國對華攻勢的一環，很難證實或證偽。

TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國國會眾議院能源和商務委員會（House Energy and Commerce Committee） 聽證會，回應來自美國議員所謂「國家安全」等方面的問題。（Reuters）

6. TikTok如何應對政治攻擊？

胡又天歸結出字節跳動「不打政治牌的政治牌」，亦即其「黃老之道」。例如字節跳動不持意識形態，不打政治牌，故而政治力無法對其誅心，近乎《道德經》帛書版第八章所言「夫唯不爭，故無尤」。此外，TikTok容納用戶，發展出公共性，得到群眾擁戴，影響世界秩序，成為行業標竿，成就長久的企業文化，即便CEO換人，也不會廢掉，則似《道德經》帛書版16章的「知常，容；容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，沒身不殆。」而周受資在美國國會捱罵近五小時，得到大票民意的同意支持，更是做到《道德經》帛書版22章的「古之所謂曲全者，豈語哉！誠全歸之」。

在講座的尾聲，聽眾提出不少問題，集中在TikTok與「認知作戰」，以及傳統政治人物如何運用的相關性。胡又天回應，TikTok特別適合「博感情」，直接面對選民，呈現出個人性格特質，印象自然增加，這方面柯文哲經營有成，而國民黨的謝龍介也有做到。

「用魔法對抗魔法，用坦克對抗坦克，用騎兵對抗騎兵」，胡又天以這段網路話語作結。他說，「認知戰」其實就是傳統說的「政治作戰」和「心戰」，只是民進黨換了一個詞來包裝。目前面對的是習慣短影音的世代，說理長文越不越不管用，可以讓舊的東西失去原有作用，特別是推波助瀾對民主政治的失望，而將期望轉到威權和強權，導向統一、一國一制的認同起到影響，「無為」就能產生效果。胡又天感嘆，過度倡言「認知作戰」，反而陷入杯弓蛇影的誤區，認為什麼都是「中共的陰謀」，結果自己反而才是掉入坑裏的人。