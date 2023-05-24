李輝訪巴黎　法國外交部：中國可為歐洲恢復和平發揮建設作用

中國歐亞事務特別代表李輝5月23日在法國巴黎與與法國外交部政治事務和安全總司長蒙多洛尼（Frédéric Mondoloni）舉行會談後，法國外交部表示，中國可以在恢復歐洲和平方面發揮建設性作用。



李輝表示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月成功訪華，取得積極成果，雙方要不斷加深各領域務實合作，密切在重大國際議題和地區熱點問題上的溝通協作，繼續為世界的和平、穩定與發展做出新貢獻。

他也說，中方支持歐洲加強戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

蒙多洛尼表示，今年以來，兩國高層交往密切，推動法中全面戰略夥伴關係不斷取得新發展，法中同為聯合國安理會常任理事國，兩國圍繞包括烏克蘭問題在內的廣泛議題加強對話，具有重要意義，法方高度重視李輝此次訪問，期待中方繼續為停火止戰發揮建設性作用，法方願同中方加強對話與合作。

根據俄衛網，法國外交部稱：「總司長對李輝訪問歐洲以及中烏恢復對話表示歡迎。蒙多洛尼強調，法國相信中國能夠發揮建設性作用，在國際法框架內，特別是在烏克蘭的主權和領土完整方面，為歐洲帶來公正和可持續的和平。」

蒙多洛尼強調，恢復和平「符合所有各方」的利益。法國外交部還回顧說，法國和歐盟仍然致力於「從長計議，在所有領域支持烏克蘭」。

李輝15日開始歐洲之行，討論政治解決烏克蘭危機，訪問的國家包括烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯。