李輝訪巴黎　稱中法在烏克蘭問題存在不少共識

中國歐亞事務特別代表李輝5月23日表示，中國與法國在烏克蘭問題上存在不少共識。



根據中國外交部，李輝23日在法國巴黎與法國外交部政治事務和安全總司長蒙多洛尼（Frédéric Mondoloni）舉行會談。李輝說，中方支持歐洲加強戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

李輝表示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月成功訪華，取得積極成果，雙方要不斷加深各領域務實合作，密切在重大國際議題和地區熱點問題上的溝通協作，繼續為世界的和平、穩定與發展做出新貢獻。

他還說，中法在烏克蘭問題上存在不少共識，中方願以國家主席習近平提出的4個應該為根本遵循，在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，與各方加強對話交流，繼續擴大政治解決危機的公約數，為停火止戰逐步積累共識，打下基礎。

蒙多洛尼表示，今年以來，兩國高層交往密切，推動法中全面戰略夥伴關係不斷取得新發展，法中同為聯合國安理會常任理事國，兩國圍繞包括烏克蘭問題在內的廣泛議題加強對話，具有重要意義，法方高度重視李輝此次訪問，期待中方繼續為停火止戰發揮建設性作用，法方願同中方加強對話與合作。

李輝15日開始歐洲之行，討論政治解決烏克蘭危機，訪問的國家包括烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯。