美國債務上限談判｜麥卡錫：仍能在6月1日達成協議

美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與美國總統拜登（Joe Biden）5月23日將再次召開會議討論債務上限問題。麥卡錫認為，他們仍有時間避免債務違約。



根據美媒23日報道，麥卡錫受訪時堅稱兩黨仍能在6月1日「硬死線」前達成協議。

美國會兩黨正就債務上限問題進行談判，路透社23日報道，共和黨談判代表格雷夫斯（Garret Graves）告訴記者只見到有少許進展，「我不認為事情進展順利，」「他們拒絕真正改變軌迹和真正削減開支，這是一條紅線」。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）則表示，希望美國債務上限問題不必等到最後一刻才解決。

格奧爾基耶娃23日在英國倫敦舉行新聞發布會期間稱：「我們從歷史可見，美國在債務上限方面的討論一直非常緊張，但總能找到解決方案，」「讓我們看看，這次會在多大程度上拖到最後一刻。希望我們不必等那麼久。」

，