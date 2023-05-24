航空界歧視事件　美國達美航空機艙服務員投訴被稱「中國黑手黨」

國泰航空爆出空中服務員涉嫌歧視非英語乘客的風波後，航空界也有其他歧視事件引起關注，據航空界新聞網站PYOK報道，美國達美航空公司（Delta Air Lines）有兩名機艙服務員分別投訴指，他們及一些有亞裔外表的職員被同事稱為「中國黑手黨」或「亞洲黑手黨」。



據新聞網站PYOK在2023年2月報道，在達美航空公司這兩宗發生於2021年的涉嫌歧視事件中，兩名機艙服務員都已分別入稟法院控告達美航空。

第一宗事件涉及一名有華裔血統的美籍亞裔女機艙服務主管。她指有同事基於民族血統原因而評論或騷擾她。她說有白人機艙服務員稱華裔或亞裔同事為「中國黑手黨」，他們也會含沙射影地說，「中國黑手黨」總是能在最好的國際航班上工作。

她在2021年4月被主管叫到辦公室，以討論有關她的工作日程安排習慣、以及與同事交換工作航班的問題，當時她曾將自己在工作期間遇到的歧視問題告訴主管。

這名女機艙服務員在2021年9月因與同事交換工作航班的問題而被解僱。她入稟法院控告達美航空涉及種族歧視、報復、以及基於她作為有華裔血統的美籍亞裔人士的身份而歧視她。

美國達美航空：圖為2014年8月13日，美國達美航空一個由美國紐約市飛往利比里亞的航班。（Getty）

投訴被稱「亞洲黑手黨」

第二宗事件涉及有夏威夷和薩摩亞血統的美籍男機艙服務員George Kaaihue。Kaaihue表示，他在2021年7月開始注意到，他的同事和經理稱他及其他有亞裔人士外表的機艙服務員為「亞洲黑手黨」成員。一名經理甚至警告Kaaihue不要選擇工作航班或與其他同事交換工作航班，因為這會令他被標記為「亞洲黑手黨」成員。

他於是向經理投訴被歧視，但一個月後，他因「工作行程不規律」的問題被主管請到辦公室問話，其後更要停職接受調查。Kaaihue最後選擇退休，因為他認為自己若不這樣做，公司就可能會在2022年初進行調查後解僱他。

Kaaihue入稟法院控告達美航空涉及種族歧視、基於民族血統的歧視及報復行為。