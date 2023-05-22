台女美國遭非裔婦扑頭濺血圖書館　保安偏袒放生　求助部門更失望

近日一名在美國留學的女學生發文控訴，在紐約公共圖書館被一名黑人女子攻擊，對方趁她從廁所出來時，突然動手打她的後腦，女學生的頭部撞到牆角血流不止。



當圖書館保安趕來幫忙時，僅要求她和朋友冷靜，甚至讓黑人女子離開現場，無助的女學生聯繫台台外交部門的旅外國人急難救助電話，希望能獲得一些法律幫助，結果卻讓她失望。

貼文曝光後，引發不少Dcard網友討論。

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原PO發文表示，近日她從紐約公共圖書館（Stavros Niarchos Foundation Library）的廁所出來時，突然被一名戴口罩的黑人女子揍右腦勺，她的頭部撞到牆角，當場血流不止。

原PO朋友見狀馬上攔住黑人女子，不讓她在警察抵達前離開圖書館，也請保安幫忙，沒想到保安疑似想息事寧人，「他們似乎是想要包庇對方，竟然是讓我朋友冷靜」，並讓攻擊原PO的黑人女子毫無障礙地離開圖書館。

「我覺得我被無差別攻擊，也感受到保安的種族歧視」，事後原PO被送到醫院治療，雖然身體無大礙，但心理創傷難以癒合，「我不知道為什麼她（黑人女子）要攻擊我，頭上傷口的疼痛跟看到滿手都是自己的鮮血，這會成為我一輩子的陰影，從來沒想到這種事情會發生在我參加畢業典禮的5天之前」。

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事後原PO連繫台外交部門門旅外國人急難救助電話，除了希望用自身經驗警惕在美國的台灣留學生，也希望能獲得一些法律幫助，但最後她只獲得一位「移民」律師的電話，「我對於自身生命安全感到擔心，更對台外交部門領事事務局感到失望」。

貼文一出掀起網路熱議，許多網友留言直呼誇張，「太扯了，美國真的都會發生這種荒謬的事，原PO妳還好嗎，希望妳可以順利的把攻擊妳的人抓出來，讓她受到應有的制裁」、「如果在國外被欺負，要怎麼保護自己？好可怕」、「早日康復！辛苦妳了，在國外遇到事情真的只能自保」。

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也有人曾有類似經驗，「我有一個在美國認識的日本朋友，在路上也被不認識的人打到腦震盪，我被她嚇到一陣子不敢自己出門 ，她後來對美國失望就離開去德國了」、「在紐約真的要小心，我出地鐵的時候也被黑人男子推過，我朋友還罵他，真的自己小心，他們一窮二白根本沒差」。

「跟老公旅遊選目的地完全不考慮美國，並不是刻板印象或沒去過在那邊亂跟風亂猜，而是十幾歲去過待了一個多月，的確是遇到好幾次歧視行為，只是沒到那麼激烈，當然美國地大很多地方治安也不錯，可是身為亞洲人，很難在那裡長時間居住都沒遇過歧視，何況他們體型相對壯碩，還有隨處可見槍枝，一個不幸運就再見了，所以我還是先挑別的地方去吧。」

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