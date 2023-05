突出重圍　習近平的中亞大計劃

中國中亞領導人峰會日前在中國西安舉行,根據事後中國官方披露的峰會宣言和成果清單,此次峰會重在制度性建設,通過構建中國中亞領導人峰會機制推動中國和中亞各個領域的對話機制建立和合作備忘錄簽署。

今年3月納烏魯茲節之際,中國國家主席習近平曾分別向哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克的領導人發賀電,邀請他們中國-中亞峰會。根據披露的賀電內容,習近平表示說他「期待着與中亞國家領導人討論發展中國-中亞關係的宏偉計劃」。

那麼,習近平要和中亞領導人討論的宏偉計劃是什麼?構建合作機制就是中國和中亞領導人的合作大計?制度只是載體,歸根結底人們要問,中國如此大力度加強同中亞國家的關係,背後的大計劃是什麼?

5月18日,西安,吉爾吉斯總統扎帕羅夫、哈薩克總統託卡耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、中國國家主席習近平、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫,在開幕儀式中合照。(Florence Lo/聯合採訪 via 路透社)

一帶一路是難以迴避的話題。2013年,習近平在哈薩克納扎爾巴耶夫大學演講時提出「絲綢之路經濟帶」倡議,中亞成為「一帶一路」首倡之地。中亞國家是最早公開支持倡議的國家。過去十年,東起中國,向西至阿拉伯半島,大致與古絲綢之路範圍相吻合的中國—中亞-西亞經濟走廊的發展勢頭迅猛。

這條經濟走廊上的重點項目得到實質性推進,沿線國家和地區從能源到鐵路,從園區建設到平台發展不斷加強互聯互通,區域合作取得了顯著成效。中亞天然氣管道是中國首條跨國輸氣管道。卡姆奇克隧道是中亞迄今最長的一條鐵路隧道。中國與哈薩克、烏茲別克、土耳其等國的雙邊國際道路運輸協定,以及中巴哈吉、中哈俄、中吉烏等多邊國際道路運輸協議或協定相繼簽署。中國與伊朗也在加強道路、基礎設施等領域的對接合作。

中國中亞峰會在中國西安隆重舉行,中方恢宏的場景安排和G7的簡單相聚行程鮮明對比。圖為5月20日,日本廣島,G7成員國的領袖在廣島格蘭王子大飯店外拍照,該酒店是峰會主要場地。(Stefan Rousseau/WPA Pool via Getty Images)

一帶一路六大經濟走廊中,除了中國-中亞-西亞經濟走廊,中國中南半島經濟走廊下的中老鐵路已經開通運營,雅萬高鐵和中柬合作鐵路項目順利推進。中巴經濟走廊中,木爾坦高速公路和瓜達爾港的建設繼續推進。中蒙俄經濟走廊,鐵路方面涉及路段達17條;公路方面涉及項目4項,路段5條。新歐亞大陸橋經濟走廊,中歐班列物流體系更是重中之重。鐵路方面,截至2021年12月,新亞歐大陸橋共有在建、擬建和建成項目4項,涉及路段7條。中印孟緬經濟走廊進展緩慢,以中緬合作為主,既有印度不積極的因素,也有緬甸同孟加拉關係矛盾阻礙使然。

5月19日,日本廣島,G7成員國的領袖參觀廣島和平紀念公園,並植樹紀念。(Ministry of Foreign Affairs of Japan via 路透社)