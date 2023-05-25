美媒：無人機襲擊克宮或為烏克蘭特別部門策劃

美國情報機構說，根據美方截獲的烏克蘭官員的通信，俄羅斯克里姆林宮本月早些時候遭到的無人機襲擊很可能是由烏克蘭一個特別軍事或情報部門策劃的。



據美媒星期三（5月24日）報道，美國情報機構不知道是烏克蘭哪個單位實施了這次襲擊，也不清楚烏總統澤連斯基或他的高級官員是否知道這次行動。

這類對俄羅斯的襲擊讓美國官員感到不安。美國是烏克蘭最大的軍事裝備供應國家。

近日，美國情報機構注意到烏克蘭部隊組成了一個鬆散的聯盟，能夠在俄羅斯境內外開展有限的行動。美國官員說，其中一些任務可能在澤連斯基幾乎沒有監督的情況下進行。

美國官員說，除了無人機襲擊事件之外，他們認為烏克蘭還應為暗殺一位俄羅斯知名社會學家的女兒，殺害一位親俄羅斯的博客作者，以及在俄烏邊境附近的俄羅斯城鎮發生的一系列襲擊事件負責。

美國官員同樣認為，「北溪」管道被炸是親烏克蘭的特工所為，他們與烏政府的關係尚未確定。

俄媒5月3日報道稱，烏克蘭試圖出動無人機襲擊克宮，俄方及時採取行動，使無人機出現異常，沒有造成人員傷亡或財產損失。俄總統普京沒有因襲擊受傷，其工作日程照常進行。

隨後，澤連斯基發聲否認攻擊克宮：「我們沒有足夠的武器來做到這一點。這就是為什麼我們不在其他任何地方使用它。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

