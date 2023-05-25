中美關係成功解凍？　美媒：暗藏「未爆彈」

美媒5月25日報道，中國與美國近日展開一系列外交活動，或顯示中美關係可能成功解凍，但仍然暗藏「未爆彈」，包括2月美方對中美氣球風波的調查結果、美國或禁止對華關鍵技術投資等。



《華爾街日報》24日報道稱，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與中國商務部長王文濤25日在華盛頓會面的結果，以及兩國防長能否在香格里拉對話時見面，是對兩國能否修復關係的兩大考驗。

白宮前國家安全高官、喬治城大學（Georgetown University）教授麥艾文（Evan Medeiros）形容，中美重建基本溝通渠道，此刻正是「脆弱的機會」。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與中國商務部長王文濤2023年5月25日將在美國華盛頓會面。圖為雷蒙多16日出席美國國會參議院撥款委員會聽證會。（Reuters）

中國前駐美大使3月曾訪美

報道引述知情人士稱，中國3月曾派遣前駐美大使崔天凱率團訪問華府，會見美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）及副國務卿舍曼（Wendy Sherman）。代表團向北京帶回訊息稱，華府希望雙方深入溝通。

兩國解凍仍有「未爆彈」

美國聯邦調查局（FBI）等機構尚未公布對中國氣球電子設備的分析結果。報道稱，中國官員憂慮若報告公諸於眾，或美國總統拜登（Joe Biden）頒布行政令禁止美國投資中國半導體及其他關鍵技術，可能促使北京反制，阻礙兩國關係回暖。

華府智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）中國研究專家白明（Jude Blanchette）稱，美中關係缺乏結構性的信任，充斥敵意，只需一件如氣球風波般的重大事件，即會打亂雙邊關係進展。