西方情報＋微軟：中國黑客窺視美國關鍵基礎設施

西方情報機構和微軟公司說，一個由國家資助的中國黑客組織一直在窺視美國關鍵基礎設施，範圍橫跨電信、交通樞紐領域。



路透社報道，微軟星期三（5月24日）在一份報告中說，這些間諜活動還針對美國島嶼領土關島，那裏有具戰略意義的美國軍事基地，並補充說，」減輕這種攻擊具有挑戰性」。

雖然中國和美國經常互相監視，但分析家說，這是已知的中國針對美國關鍵基礎設施的最大網絡間諜活動之一。

目前還不清楚有多少組織受到影響，但美國國家安全局（NSA）說，它正在與包括加拿大、新西蘭、澳洲和英國在內的合作夥伴以及美國聯邦調查局合作，以確定漏洞。加拿大、英國、澳洲和新西蘭稱，他們也可能成為黑客的目標。

微軟公司的分析師說，他們對名為 「伏特颱風「（Volt Typhoon）的黑客團體的評估有「適度的信心」，這個團體正在開發在未來危機中可能破壞美國和亞洲地區之間關鍵通信基礎設施的能力。Google的Mandiant Intelligence的威脅分析負責人胡爾特奎斯特（John Hultquist）說，中國的活動是獨特的，也是令人擔憂的，因為分析家對這個團體的能力還沒有足夠的了解。

美國總統拜登較早前說，他願意使用武力來保衛台灣。安全分析人士預計，如果北京入侵台灣，中國黑客可能會把美國的軍事網絡和其他關鍵基礎設施作為目標。

微軟說，這個中國黑客組織至少從2021年就開始活躍，並針對多個行業，包括通信、製造、公用事業、交通、建築、海事、政府、訊息技術和教育。

本文獲《聯合早報》授權轉載

