允俄戰術核武部署　白羅斯總統：俄已啟動轉移

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）3月25日宣布在白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）部署戰術核武後，兩國5月25日簽署文件。白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）同日表示，核武器的轉移已經開始。至於是否已經抵達白羅斯，他稱有可能，他之後會確認。



盧卡申科表示，普京之前簽署已就部署計劃簽署項命令，內容包括在白羅斯應該採取的行動，以及在白羅斯設置存放地點等，戰術核武器已經啟動轉移。

俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在白羅斯表示， 西方實際上正在俄羅斯發動戰爭，並竭盡全力延長和加劇烏克蘭的軍事衝突。他指出，在白羅斯部署戰術核武，是由當地及俄羅斯西部邊界威脅急劇升級所驅動。

紹伊古表示，可以攜帶常規彈頭或核彈頭的「伊斯坎德爾」導彈（Iskander missile），已經交給白羅斯軍方，一些蘇-25（Su-25）戰機也已經改裝成可使用核武器。

另外，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）表示，其辦公室正在調查社交媒體上俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）23日遭親烏民兵入侵的畫面，以確認所用車輛和軍事裝備是否美國提供，並重申已要求烏克蘭人不要在俄羅斯領土使用美國武器。