俄羅斯稱若不改善化肥出口　將不延長黑海穀物出口協議

俄羅斯表明，如果俄羅斯糧食和化肥出口問題無法獲得改善，將不會延長黑海穀物出口協議。



俄羅斯入侵烏克蘭後，影響烏克蘭經黑海港口出口糧食及農產品，在聯合國和土耳其的斡旋下，俄烏2022年7月達成協議，同意恢復經黑海港口出口糧食，協議有效期三個月，其後兩度同意延長協議。

俄羅斯5月25日表示，如果不能滿足俄羅斯糧食和化肥出口的要求，黑海穀物出口協議的有效期將到7月17日為止，允許從烏克蘭三個黑海港口安全出口同類產品的協定將不會再延長。

俄羅斯3月也提出同樣要求和威脅終止黑海穀物出口協議，莫斯科隨後於上周同意將黑海出口協議延長60 天。

自3月至今，俄羅斯似乎有兩項優先考慮的要求，一是重新啟動將俄羅斯氨輸送到烏克蘭黑海皮夫登尼港（Pivdennyi）以出口到全球市場的管道，另一要求是讓俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）重新納入環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

2022年7月22日，俄羅斯、烏克蘭就恢復黑海港口農產品外運分別與聯合國和土耳其簽署協議。協議的最初有效期為120天。根據協定，參與「黑海糧食倡議」的船隻在伊斯坦布爾接受檢查並確保船上沒有裝載任何貨物後，可通過海上人道主義走廊前往烏克蘭港口裝載貨物，回程船隻再次在伊斯坦布爾接受檢查後，可將糧食、食品和化肥運往全球市場。

烏克蘭是世界上最大的糧食出口國之一。在俄烏衝突爆發前，烏克蘭每年向全球市場供應4500多萬噸穀物，其中約九成通過輪船運出。

美國等西方國家於2022年2月26日宣布，將部分俄羅斯銀行排除在環球銀行間金融通信協會（SWIFT）支付系統之外，並對俄羅斯央行實施限制措施，以防其配置國際儲備削弱制裁措施造成的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

