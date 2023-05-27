美國海軍陸戰隊司令：美軍將與日本自衛隊形成統一戰線

美國海軍陸戰隊司令伯傑說，美國海軍陸戰隊將和日本自衛隊「形成牢固的統一戰線」，以推升雙邊國防合作關係。



美國正計劃在2026年前重組駐沖繩海軍陸戰隊，為離島防衛而創設具有快速反應能力的「海軍陸戰隊瀕海作戰團」（MLR），以提高對華軍隊的威懾力和應對能力。

共同社報道，伯傑（David Berger）星期四（5月25日）在華盛頓受訪時針對此事表明，「誰都不希望發生紛爭」，並強調國家在戰爭發生前展示威懾力的重要性。

伯傑說，美國「將採取態勢，使（中國）認識到（進攻台灣）是非常困難、是將付出代價的」。

伯傑還對中國在過去10多年持續增強導彈部隊一事表示擔憂，並指出連接沖繩到台灣、菲律賓的「第一島鏈」在軍事上的重要性。

伯傑說，美國現階段並無部署中程導彈的計劃，稱若要在日本部署這一導彈，需兩國政府開展進一步磋商。

他還強調，美國第三海軍陸戰隊遠征軍和日本自衛隊「有着非常緊密的關係」。據他介紹，MLR除了擁有反艦和防空能力外，還具有後方支援的功能，以補充自衛隊的活動。

此外，伯傑認為，美國須與中國保持溝通，稱在6月2至4日於新加坡舉行的香格里拉峰會上，希望美國國防部長奧斯汀能與中國國防部長李尚福舉行會談。

本文獲《聯合早報》授權轉載

