日韓領袖重啟穿梭外交　分析：韓美日全面靠攏

韓國和日本首腦兩個月來第二度會談，標誌兩國領導人互訪的「穿梭外交」重啟。分析人士指出，韓日雙邊關係急速回暖，是美國拜登（Joe Biden）政府的外交勝利，華盛頓需要日韓團結，以應對朝鮮和牽制中國。

不過，隨着韓美日全方位靠攏，今後如何管理朝中俄三方的反彈，則將成為韓國政府的重大考驗。



日本首相岸田文雄星期天（5月7日）中午抵達首爾後即前往韓國國立顯忠院，那裡供奉韓國愛國志士、國家功臣、軍警等烈士英魂。

之後，尹錫悅與岸田在首爾龍山總統辦公室舉行會談。雙方談了1小時又42分鐘，過後召開聯合記者會。

岸田提到1998年《日韓共同宣言》，稱日本「政府的立場今後也不會動搖」。該宣言寫明日本對韓殖民統治深刻反省和由衷道歉。

圖為2023年5月7日，日本首相岸田文雄夫婦在首爾參觀國立顯忠院時致意。（Reuters）

岸田強調，「我本人對於當時嚴峻環境下給很多人帶來非常痛苦和悲傷的記憶感到痛心」。他表示面向未來，與韓方合作是自己作為日本首相的職責。

關於韓國政府對原被征勞工訴訟問題的解決措施，岸田表示「很多人並未忘卻過去的痛苦記憶，但同時對未來敞開心扉，這令我很感動」。

鑑於朝鮮多次發射彈道導彈，日韓首腦達成共識，要加強威懾力和應對能力。

尹錫悅說：「韓日一致認為，朝鮮核導彈開發對朝鮮半島和日本乃至全球和平與穩定構成嚴重威脅。雙方認為，利用七國集團（G7）峰會契機，韓美日須通過首腦會談等方式在這問題上進行密切溝通。」

他指出，韓美日領導人2022年11月在金邊舉行會談時，商定實時共享朝鮮導彈預警信息。他歡迎兩國政府就落實方案展開討論，今後將繼續開展韓美日安全合作。

圖為2023年5月7日，日本首相岸田文雄夫婦與韓國總統尹錫悅夫婦在首爾總統府參與前者的歡迎儀式。（Reuters）

日韓共同研究宇宙量子AI等尖端技術

此外，尹錫悅也補充，韓美4月發表的《華盛頓宣言》，雖然是以韓美雙邊關係為基礎達成的協議，但不排斥日本參與其中。

岸田回應稱，包括新成立的韓美核磋商小組（NCG）在內，正在討論加強韓美延伸威懾的方案。他認為，日美、日韓、美韓之間的合作將繼續下去。

在經濟領域，雙方決定共同研究宇宙、量子、人工智能（AI）等尖端科學技術，並加強包括半導體在內的供應鏈。

韓派專家團現場視察福島核污染水處理

針對福島第一核電站核污染水處理事宜，尹錫悅在記者會上透露，韓日雙方達成一項協議，讓韓國派出專家團到現場視察。

對此，岸田強調，他作為日本首相，不會認可對本國國民以及韓國國民健康和海洋環境造成負面影響的排放形式。

據報道，韓國將在5月內派遣視察團，前往日本視察福島第一核電站核污染水排海項目。

圖為2023年5月7日，日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅連同官員在首爾會談。（Reuters）

對於岸田提及過去的日韓關係的談話，韓國一些專家指出，雖然岸田說是「個人的想法」，但考慮到韓國和日本輿論，這已經是日本首相能傳達的最誠懇表態。

韓國國民大學日本學系教授李元德說：「岸田針對被強征勞工受害者做這樣的發言，可認為是日本政府對韓國的態度有所改進。」

一些分析師指出，岸田提前回訪韓國，向美國傳達「日本努力改善韓日關係」，全力配合美國主導的印太戰略的實施。

韓國SBS電視新聞分析，尹錫悅10天前在華盛頓會見拜登時，曾強調「韓美是共享民主主義價值的國家」；在韓日首腦會談上，他也做了類似的發言。現在，尹錫悅政府標榜「以價值為基礎」的外交，預計韓美日將全方位靠攏。在即將來臨的七國集團峰會上，預計韓美日會直接或間接地向朝中俄發出信息，今後如何管理他們的反彈將會是韓國外交面臨的挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

