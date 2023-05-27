中國駐韓國大使：尊重對方重大核心利益是兩國關係健康發展基礎

中國駐韓國大使邢海明星期五（5月26日）接受韓媒採訪時說，當前中韓關係並不好，還有進一步惡化的風險，原因和責任不在中方。他強調，尊重各自彼此重大核心利益，是中韓關係持續健康穩定發展的基礎。



根據中國駐韓國大使館微信公號刊出的採訪實錄，邢海明在接受韓國MBC廣播電台早間時事訪談節目《金鐘培視線集中》電話直播採訪時說，中韓不僅是搬不走的永久近鄰，也是分不開的緊密合作夥伴，這一點永遠也不會改變。正因如此，中國始終高度重視韓國，重視中韓關係，一心想要發展好中韓關係。

邢海明說，當前中韓關係並不好，還有進一步惡化的風險，相信韓國朋友也都能感受到。這不是他想看到的，他對此感到非常憂心，其中原因和責任他認為不在中方。鄰里也好，夥伴也好，最重要的就是相互尊重，特別是尊重各自彼此重大核心利益，這是中韓關係持續健康穩定發展的基礎。

邢海明說，1992年8月24日，中韓共同在北京簽署建立外交關係聯合公報，其中第三條明確表示「大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場。」回顧中韓建交談判歷程，台灣問題是核心中的核心，堅持一個中國原則是中韓關係發展的政治基礎，「韓方應恪守建交初心和所作承諾」。

邢海明本月19日會晤韓國經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬。邢海明對此表示，中韓經貿合作2022年逆勢上揚，韓國超越日本成為中國第二大貿易夥伴國，充分彰顯中韓經貿合作的強大韌性與巨大潛力。近來美國等個別國家人為構建「小圈子」，推行對華「脫鈎斷鏈」，希望韓方堅持客觀公正立場和市場經濟原則，積極維護中韓產業鏈供應鏈穩定暢通。中國願同韓方一道，攜手推動中韓經貿關係再上新台階。

針對中國近期對美國晶片巨頭美光科技公司頒布禁令，邢海明說，中國有關部門對美光公司在華銷售產品的網絡安全審查是依法實施的，決定是基於事實作出，不針對特定國家和地區，也不排斥任何國家的技術和產品。他同秋慶鎬會面時，共同確認了應維護中韓產業鏈安全穩定的原則。

邢海明還批評，剛剛在日本閉幕的七國集團（G7）峰會固守陣營對抗和冷戰思維，大肆炒作涉華議題，抹黑攻擊中國，干涉中國內政。中國對此強烈反對，並通過召見駐華大使向峰會主辦方日本等提出嚴正交涉。

對於最近韓國藝人在華活動的話題，邢海明說，最近「中國媳婦」秋瓷炫在一檔中國綜藝節目上的表現受到很多中國觀眾的喜愛。近兩年來，不少韓國影視作品在華上映，許多韓國遊戲也陸續獲得了版號，說明中國並未對中韓文化交流設限。

他說，中國重視中韓文化產業合作的態度是積極真誠的，同時要認識到，兩國文化產業交流恢復需要良好的的民意基礎和輿論環境，要秉持相互理解尊重、加強溝通的原則，持續促進兩國間民心相親和文化交流。他相信，兩國人員往來多了，人民間的感情好了，文化交流就自然恢復了。

對於韓中何時能舉行元首會談，邢海明說，中國高度重視中韓兩國元首交往。元首外交對兩國關係的把舵定向作用不可替代。但兩國元首訪問需要良好的政治氛圍，雙方應共同努力為此創造有利條件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

