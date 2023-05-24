韓國仁川推「新香港城市計劃」　目標躍升一流城市成全球樞紐

韓國在疫情解封之後，大力向國際招手，其中仁川擁有國際機場、港灣和經濟自由區的優勢，現在以香港為目標，制定全新的發展計劃，從官方到民間攜手合作，以跨越香港的全球樞紐城市為目標，躍升為世界一流城市。



香港作為國際都市，以2021年為基準，國際機場貨物運輸量居全球首位，金融產業位居全球第三位，同樣擁有國際機場、港灣和經濟自由區的海洋城市，韓國仁川現在以香港為目標，制定全新的發展計劃。

（編按：根據官方新聞稿，計劃旨在把仁川發展成為「與香港和新加坡並駕齊驅」的全球樞紐城市。）

仁川政府2023年3月舉行計劃啟動禮，不少現場人員手持的標語正是寫上「新香港城市計劃」（incheon.go.kr）

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仁川市長劉正福指：「『新香港城市計劃』的藍圖願景是極力擴展仁川擁有的基礎設施和潛力，為了邁向世界級城市而定的大型計劃。」

仁川市計劃在半導體後工程、生化、移動和航空維修等三大全球戰略產業中，集中培養物流、金融和旅遊產業，以吸引海內外企業為重點，還將推進制定仁川自由城市特別法。「我們將超越目前的限制，透過提供各種獎勵和行政支援、稅制減免等等，讓海內外屈指可數的企業，願意來投資仁川。」

仁川市將把現有的3個經濟自由區擴大到5個，從官方到民間攜手合作，以跨越香港的全球樞紐城市為目標，躍升為世界一流城市。而在向國際招手同時，仁川也一邊將市內的歷史古蹟重新翻修。

據YonhapnewsTV報道，位於舊市中心的高級石造建築，是1923年日本殖民統治時期開業的舊仁川郵局。有100年歷史的仁川郵局，花崗岩柱子和牆壁混合了西方文藝復興樣式，窗戶和柵欄則是混合日本樣式。韓戰當時雖然有部分屋頂損壞，但它的歷史和文化價值得到認可，1982年被指定為仁川市有形文化遺產。

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但是興建100年後的今天，建築物出現裂縫，外牆脫落，腐蝕的柵欄有一部分消失了。開國紀念碑前更被扔了很多垃圾，建物到處都破舊不堪，讓歷史價值黯然失色。仁川郵局在精密安全診斷中，被評為D等級，以緊急維修和保存文化遺產為由，在2019年關門。然而4年過去了，仁川郵局仍然閒置乏人問津。

當被問及是否知道仁川郵局是第一間郵局時，有仁川市民表示：「不知道，很感傷啊！雖然不知道這些歷史建築具有什麼樣的歷史事實，但它是我們國家歷史的一部分，我認為有保存的價值。」

仁川市政府表示，今年上半年預計從郵政事業本部獲得仁川郵局的所有權，連接附近好幾個分散的古蹟和即將再開發的碼頭，恢復舊建築的歷史價值。

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仁川市文化遺產科長李東雨稱：「為了重新審視仁川郵局具有的歷史文化價值，將郵局作為我們仁川市重點事業濟物浦文藝復興的核心據點機關，同時為了提供給市民當作綜合文化空間，我們決定開放郵局。」

仁川舊名「濟物浦」，是100多年前，黃海沿岸唯一的對外貿易港口。見證過風華年代的仁川郵局，維修後將在2025年10月，重新與世人見面。

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