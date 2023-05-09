韓國抗議《環時》觀點　中國外交部指非官方立場

中國《環球時報》上月批評韓國總統尹錫悦訪問美國前後涉及台灣的言論，引發韓國駐華大使館抗議。中國外交部星期一（5月8日）表示，《環時》觀點不代表中國政府的立場，但反映了中國國內民意。



尹錫悦4月19日接受路透社訪問時說，台海出現緊張局勢是因試圖用武力改變現狀，台灣問題不僅是中國（大陸）和台灣之間的問題，和朝鮮問題一樣是全球問題。《環球時報》中英文版在4月23日發表社評，批評責尹錫悦在訪問美國前的涉台言論。

尹錫悦和美國總統拜登4月26日舉行首腦會談後發表聯合宣言，內容包括有必要確保台灣海峽的和平與穩定。

環球時報社評《尹錫悦這次訪美印證了一個評價》。

《環球時報》英文版4月28日刊登另一篇社評，稱有評價說尹錫悦政府可能是歷屆韓國政府中，對美國最不具有民族獨立意識。

韓聯社上星期五（5月5日）報道，韓國駐華大使館致函《環球時報》，抗議有關社評以偏頗的視角和煽動性、刺激性的失當措辭，對韓國元首和韓國政府追求地區和平穩定的外交政策，進行了毫無客觀依據的一股腦貶低，對此表示強烈遺憾。

《環時》星期一再發表社評指出，對尹錫悦政府「媚美親日的屈辱外交」最嚴厲的批判來自韓國國內，如果不是因為在涉及中國核心利益，中國人根本沒有興趣去評價。但韓方最近一些涉華公開言行，在中國社會引起了強烈的反感和警惕，這才是助長兩國民間「負面認知」的罪魁禍首。

根據環球網星期一報道，中國外交部發言人汪文斌表示，注意到《環時》就韓國使館抗議所發表的回應文章。他說：「有關媒體的觀點不代表中國政府立場，但反映了當前中國國內的民意。」

汪文斌還說，近段時間中韓之間的負面輿論本不該出現，促請韓方「多做建設性的努力」，並指出「管好源頭是避免負面輿論的關鍵」。