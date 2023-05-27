美軍2025年日本沖繩布署瀕海作戰團　陸戰隊司令：威攝中國

美國海軍陸戰隊司令伯傑（David Berger）5月25日在華盛頓接受日本共同社採訪，關於到2025年前在日本沖繩部署的「海軍陸戰隊瀕海作戰團」（MLR）的作用，強調將威懾向台灣軍事施壓的中國解放軍活動。



俄衛網5月27日引述他稱海軍陸戰隊將和自衛隊一起「形成牢固的統一戰線」。

1月在華盛頓舉行的日美安全保障磋商委員會（2+2）會議上宣布在沖繩部署MLR。將成為把小規模部隊分散部署的負責「遠征前進基地作戰」（EABO）的部隊。

伯傑表示，「誰都不希望發生紛爭」，強調在發生戰爭前發揮威懾力很重要。「將採取態勢，使（中國大陸）認識到（「進攻」台灣）是非常困難、將付出代價的。」

伯傑對過去10到15年間中國大陸增強導彈部隊表達危機感，指出連接沖繩到台灣、菲律賓的「第一島鏈」軍事上的重要性。他表示，現階段並無部署中程導彈的計劃，同時稱假設在日本部署，則需要政府間進行磋商。

此外，他強調，統領駐日海軍陸戰隊的第三海軍陸戰隊遠征軍和自衛隊「有着非常緊密的關係」。MLR除了反艦和防空能力之外，還具有後方支援的功能，可以補充自衛隊的活動。

伯傑還提及有必要與中國保持溝通，表示在6月2至4日於新加坡舉行的「香格里拉對話會」期間，希望美中防長能夠舉行會談。