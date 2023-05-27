土耳其大選歐美似乎要失望：埃爾多安勝局已定

土耳其大選即將在5月28日舉行，外界預測選情對現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）有利，有望成功連任，繼續執政。然而這對與土耳其交往的西方盟國而言，是一件壞消息。



土耳其大選被外界視為選民對國家變與不變的抉擇，埃爾多安日益傾向專制的統治、違反經濟學的舉措及對中俄的親近，一直引起西方盟友的不滿。

埃爾多安宣稱會延續他的「平衡外交」，同時維持與歐美及中俄的關係。特別俄羅斯入侵烏克蘭後，土耳其拒絕讉責俄羅斯，還不時為普京（Vladimir Putin）說話，這對於同是北約同盟國的西方國家感到難堪與不安。

圖為5月26日，土耳其伊斯坦堡，埃爾多安正出席支持者集會。（Reuters）

還有就是埃爾多安的反經濟理論。埃爾多安不相信提高利率可降低通貨膨脹，在俄烏戰爭爆發，能源價格高企引發全球通脹時企圖「減息抗通脹」。土耳其通脹情況惡化後，埃爾多安甚至要求調高薪酬以舒緩人民通脹壓力，結果引發惡性循環，全國通脹一度升逾80%。

今天土耳其通脹雖已回落至45%，但數字已足夠龐大。埃爾多安把從80降至45%的通脹視為「政績」，並表明會繼續維持低息抗通脹，讓不少歐美經濟學家搖頭。經濟失敗往往是政治不穩定的前奏，對一個北約國家和一個像土耳其這樣位於歐洲門戶的重要國家，一旦經濟崩潰可謂災難。

西方國家會希望這次選舉，由反對黨領袖的奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）勝出。奇達爾奧盧表明會改變土耳其的外交方向，重啟加入歐盟議程，復修與歐美的關係。同時他承諾要以傳統的經濟方式應對通脹居高下下的環境，儘管他不一定會成功，但取少可讓西方盟友們鬆一口氣。

但是埃爾多安的呼聲更高，西方國家似乎要失望。