Pink Floyd主音Roger Waters德國演唱服裝似納粹遭查：我反法西斯

英國著名搖滾樂隊Pink Floyd主音兼低音結他手Roger Waters在德國柏林演出期間，身穿服裝類似納粹制服，被指涉及反猶太主義、美化納粹而遭當地警方調查。他其後回應稱，其在表演中作如此打扮，明顯意在反對法西斯主義。



Roger Waters在17日於柏林舉行演唱會時，穿上黑色長風衣，佩戴印有類似納粹標誌的鮮紅色臂章，手持道具機關槍模仿向觀眾開火。表演引發多個猶太團體譴責，指他宣揚反猶太主義。

德國警方稱正根據「煽動人民」法律進行調查。

在德國展示納粹符號、旗幟和制服屬違法。

Roger Waters於27日在Twitter發文稱，他遭批評的表演顯然是他「反對法西斯主義、不公與偏見」的表態，又指將表演元素描繪成其他事物，是虛偽以及出於政治動機。

他又說，「自1980年Pink Floyd推出《The Wall》以來，描繪一名精神失常的法西斯主義煽動者，已是我演出的其中一頂特點。」

Roger Waters臂章上的標誌由一對交叉的錘組成，最早出現在由Pink Floyd著名反法西斯專輯《The Wall》改編的同名電影，而交叉錘子的形象則在碟內歌曲《Another Brick In The Wall, Part Two》MV中首次出現。

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