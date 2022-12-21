納粹打字員二戰「蓋章」殺害逾萬人　97歲老婦今天才被判有罪

撰文：歐敬洛
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二戰結束距今已逾70年，但還是有人需為當年犯下的罪承擔責任。德國一名97歲老婦，因在二戰期間協助殺害10,505人的關係，在12月20日被裁定罪成，判處兩年緩刑。

現年97歲的老婦弗奇納（Irmgard Furchner）身穿白色的大衣，戴着口罩與貝雷帽，坐在輪椅被推入法庭。裁決後她的代表律師拒絕發表任何評論。

弗奇納在二戰時曾於波蘭施圖特霍夫（Stutthof）集中營任職打字員，當時的她只有18歲。儘管她並非軍人，但法官認為她完全了解集中營發生的事。

圖為12月20日，弗奇納在德國伊策霍埃（Itzehoe）一個地區法院協聽取裁決。（Reuters）

納粹德國把大量的猶太人及俘虜送往集中營強迫勞動或直接殺害，據統計有約6.5萬人死在施圖特霍夫集中營。弗奇納被指在工作期間，為死刑囚「蓋章」，協助殺害了10,505人。

2011年德國開始了對前納粹罪犯進行新一輪的起訴，儘管不是下命令或親自行刑的士兵，集中營的看守者或員工均可被定罪，類似弗奇納的民工才因而被立案起訴。

弗奇納在二戰後嫁給了一名黨衛軍，兩人是在集中營中認識。兩人居住在德國北部一個小鎮，弗奇納在那裏任職行政工作直至退休。她的丈夫已在1972年離逝。

弗奇納在2021年9月被捕後，法院花了40天才讓弗奇納坦承自己的罪行，她表示「對當年施圖特霍夫集中營的一切感到很遺憾」。

由於法院不會對年事已高的罪犯施予實質監禁，且考慮到弗奇納當年只有18歲，因此法院判處兩年緩刑，裁決普遍被視為象徵性質。

弗奇納是二戰集中營案件中首名被定罪的女性，但她不是最高紀被裁決有罪的人。2022年6月，一名當年在薩克森豪森集中營工作，現年101歲的老人被裁定協助殺害了3518人，判囚5年。但由於他實際年事甚高，法院並未有真正把他還柙。

圖為2017年7月，波蘭施圖特霍夫集中營遺址。十字架立在當年的毒氣室旁。（Getty）
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