與梅根無關　哈里新書揭不滿威廉凱特原因：18年前慫恿穿納粹軍服

英國哈里王子（Prince Harry，哈利王子）2005年曾被拍到穿着納粹軍服參加友人派對，引起英國社會軒然大波，而哈里隨後也在輿論壓力下公開道歉。



他近日的回憶錄《備胎》（Spare）即將上市，消息人士爆料，哈里在書中透露，慫恿他穿納粹服裝出席派對的其實是他的兄嫂威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton），而這起事件也成為了他們兄弟不合的導火線。

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據Page Six報道，知情人士爆料，在《備胎》一書中，哈里重提了這起發生在他20歲的事件。英國《太陽報》當時在頭版刊出哈里身穿印有納粹標誌「卐」的軍服，同時還一手拿煙、一手拿酒，與友人狂歡的畫面。媒體在標題寫上包括「哈里王子是納粹」和「希特拉青年」在內的聳動字眼，激起了英國民眾的憤怒情緒。

由於當時臨近猶太人大屠殺紀念日，各界嚴厲批評哈里的行為「蠢到不行」，也讓白金漢宮陷入極為尷尬的處境。

在輿論壓力下，哈里透過王室發言人發表了一篇道歉聲明，承認他選擇納粹服裝的行為十分差勁，同時也對他所造成的冒犯和風波致歉。

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在Page Six取得的《備胎》書稿中，哈里描述了他當時曾在納粹軍裝與飛行員制服之間猶豫不決，於是他致電詢問哥哥威廉與當時還未嫁入王室的凱特的意見。2人建議他穿納粹軍裝。

不過當哈里穿著納粹軍服出現在派對時，威廉與凱特卻不斷嘲笑他看起來比穿着豹紋緊身衣的威廉還糟糕，讓哈里心情相當難受。

威廉當時穿了一件比較安全的豹紋緊身衣，因此在派對畫面曝光後，只有哈里不合時宜的服裝成了眾矢之的，而年輕的哈里在壓力下也不得不站出來道歉，讓哈里深覺被哥哥背叛。

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知情人士透露，哈里討厭一再被描繪成哥哥「閃閃發光的英雄」光輝下的「滑稽代罪羔羊」，因此兄弟倆在接下來的幾年中「不再和對方說話」。

王室歷史學家萊西（Robert Lacey）稱，哈里與家人不合的問題與後來才嫁進王室的梅根無關，他只是在那個時候有了充分理由去擺脫王室，以及大家要求他扮演比哥哥弱小、有辱他人格的角色。

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