西班牙全國地方選舉開始投票　民調：總理桑切斯或陷困境

西班牙星期天（5月28日）舉行地方和區域投票，但最新民調顯示，首相桑切斯（Pedro Sanchez）代表的左派陣營處於不利位置，或將面臨「敗北」，這一選情走向預示着右派政權有望重掌政權。



（編按：分析人士指出，地方選舉結果一定程度上可以被看作大選的風向標。）

法新社報道，西班牙選民將在星期天上午9時（香港時間下午3時）在全國8,131個城市中投選市長，同時也將選出西班牙17個地區中的12個地區領導人和議員，其中10個地區目前由桑切斯領導的西班牙工人社會黨（PSOE）執政。社會黨與極左翼政黨「我們可以」黨（Unidas Podemos）聯合執政。

投票將在同日晚上8時結束，預計將有3,550萬名合格選民參加地方選舉，另有1,830萬合格選民參加地區投票。

分析認為，桑蒂斯所代表的左派陣營恐無法在地區選舉中保留多數控制權。

圖為2023年5月28日，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）在馬德里一個投票站為地區選舉投票。（Reuters）

歐亞集團（Eurasia Group）分析師桑蒂（Federico Santi）說，若左派能「超出預期並設法保留對多數地區政府的控制權……表明接下來的全國大選將出現激烈的爭奪戰，左派陣營或有望繼續執政」。

但桑蒂根據早前民調結果分析稱，如果預測向右轉的民調是正確的，那麼在野右翼人民黨（Partido Popular，簡稱PP）黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）將獲得贏得年終選舉所需的「動力」。

分析認為，時年51歲的桑切斯正面臨幾個不利因素，包括選民對左翼政府的疲勞、飆漲的通貨膨脹使生活成本高企等綜合危機。儘管西班牙的通脹率低於其他歐盟國家，但人民的購買力已顯著下降。

桑切斯日前在造勢活動上重點強調了執政黨在支持經濟、抗擊乾旱和管理水資源方面的政治成果。他說：「社會民主政策比新自由主義政策更適合西班牙，因為我們對經濟的管理要好得多。」

桑切斯自2018年6月出任西班牙首相，並在2020年1月成功連任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

