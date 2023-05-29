埃及考古新發現　尋獲兩座木乃伊作坊

埃及旅遊和文物部5月27日宣布，埃及考古人員日前在首都開羅以南約30公里的塞加拉古塚（Saqqara Necropolis）發掘現場，新發現兩座木乃伊作坊。



埃及旅遊和文物部長伊薩（Ahmed Issa）在發掘現場舉行的新聞發布會上說，此次發掘工作由埃及最高文物委員會秘書長瓦齊里（Mostafa Waziri）率領進行，除木乃伊作坊外，還發現了兩座分別屬於古埃及新王國和舊王國時代的古墓。

瓦齊里在現場介紹說，這兩個木乃伊作坊可以追溯到古埃及第三十王朝（公元前380年至公元前343年）和托勒密王朝（公元前305年至公元前30年），是迄今埃及發現的「最大、最完整的」木乃伊作坊。一個作坊用於製作人類木乃伊，另外一個用於製作動物木乃伊。記者在現場看到，兩個作坊都是長方形建築，有多個房間，部份房間配有用於製作木乃伊的石床，石床旁放置著陶罐、工具和儀式器皿。

當局還公開了新發現的兩座古埃及墓葬，以及從墓葬中出土的棺槨和陪葬品。瓦齊里說，一座墓葬屬於古埃及第五王朝，另一座屬於第十八王朝，墓主均為古埃及祭司。記者在現場看到，墓葬緊鄰木乃伊作坊，墓室內外的牆壁上有精美壁畫與浮雕，公開展示的木乃伊棺槨顏色鮮豔，上面繪製著複雜紋飾與古埃及象形文字。

塞加拉地區是古埃及文明核心遺址，多位法老的金字塔和許多貴族的墓地位於此地，包括最古老的階梯金字塔。