俄媒：美國參院議員格雷厄姆涉仇恨言論遭俄羅斯通緝

俄塔社5月29日稱，俄羅斯內政部已將美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）列入通緝名單。對於他支持烏克蘭以美國軍援抗俄的言論遭到俄羅斯批評，格雷厄姆28日抗議。



俄衛網5月29日稱，烏克蘭政府其後稱，格雷厄姆在會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）時發表的有關俄羅斯人死亡的仇俄言論，與他有關美國資金花得值的聲明沒有直接關聯。

此前，澤連斯基在網上發布一段影片，格雷厄姆在影片中表示，美國「還從未像現在這樣花錢花得如此值」，因為這樣花錢的結果是俄羅斯人死亡。他的話隨後被西方媒體報道。其中，英國《獨立報》刊登了一則新聞，標題是「林賽・格雷厄姆在會見澤連斯基時稱『垂死的俄羅斯人』是『美國最好的花錢方式』」。

路透社在評論之前發布的影片時稱：

「然而，烏克蘭總統辦公室公布的格雷厄姆演講全文顯示，沒有這種關聯。」

圖為2023年5月26日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，左）在基輔與美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham，右）會面。（Reuters）

據報道，格雷厄姆將美國對基輔的援助稱為「我們花過的最值得的錢」。報道還指出，他告訴澤連斯基，烏克蘭人的行為讓他想起了美國的歷史。這位參議員表示：「在美國，我們曾經戰鬥到最後一個人，我們要麼獲得自由，要麼死亡。」

澤連斯基回應說，美國現在是自由的，烏克蘭人「也將是自由的」。格雷厄姆補充道，「俄羅斯人也正在死去」。

圖為2023年5月26日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，圖中穿汗衫者）在基輔與美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham，右一）會面。（Reuters）

俄羅斯聯邦偵查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）28日指示對美國參議員格雷厄姆的反俄言論提起刑事訴訟。俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）對格雷厄姆有關「俄羅斯人死亡」的言論發表評論，稱擁有這樣的參議員是一個國家的巨大恥辱。

這位美國參議員本人認為，莫斯科對他的話的反應是「宣傳」，沒有提到是基輔剪接編輯他的影片講話。