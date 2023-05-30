李尚福訪新加坡｜美媒：中國拒絕與美國防長會晤　質疑華府無誠意

中國務委員兼國防部長李尚福5月31日至6月4日訪問新加坡並應邀出席第20屆香格里拉對話會（Shangari-La Dialogue，SLD，簡稱：香會）。美媒5月29日報道，中方拒絕與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）會晤，原因是認為美方沒有誠意。



《華爾街日報》29日稱，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇向這間傳媒發布的聲明稱，美國正「尋求通過一切可能的方式來打壓中國，持續制裁中國官員、機構和企業」。

劉鵬宇反問道：「任何像這樣的交流有任何誠意和意義嗎？」

《華爾街日報》29日較早前引述美國國防官員稱，中國異常斬釘截鐵地拒絕中美防長會晤。 過去此類會議都是在最後一刻落實，包括2022年奧斯汀和當時中國防長間的會面，都只是提前數小時敲定。

報道指出，五角大樓發聲明稱，美方5月初邀請中國防長在新加坡見面，但中方已經拒絕 。國防部堅信，華府與北京之間能保持開放的軍方溝通渠道，以確保競爭不會演變成衝突的重要性。

有美方官員警告說，中國拒絕參加這次會面，可能會引發東南亞盟友的擔憂，擔心夾在兩個大國之間。據指出，美方為求兩國防長在星州會晤，已花了數星期準備，包括由奧斯汀致函李尚福。