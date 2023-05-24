烏克蘭疑越界襲擊別爾哥羅德　美國回應為攻擊俄境開綠燈？

5月22、23日一連兩日從烏克蘭越境到別爾哥羅德州（Belgorod Oblast）的攻勢，至本文出街之時似乎暫告一段落。別州州長23日晚已宣布解除反恐緊急行動令，部份受襲的邊境城鎮居民開始陸續獲准回家。俄羅斯國防部同日亦稱襲擊者已退回烏克蘭，「敵人損失超過70個烏克蘭恐怖分子、4架裝甲車和5架小貨車」。

這一連兩日的越境襲擊訊息非常混亂。可以肯定的是，發動攻擊的兩個組織是「俄羅斯志願兵團」（Russia Volunteer Group）和「俄羅斯自由軍團」（Freedom for Russia Legion）。兩者也是由反普京的俄羅斯人組成，在烏克蘭的「國際軍團」名義之下活動。早在3月初，首次有武裝人員越境發動攻擊之時，主事者就是「俄羅斯志願兵團」。

同一「自製意外」的劇本？

相比起3月那一次襲擊，這一連兩日的行動猛烈得多。網上流傳的影片可見建築物着火冒煙、親烏兵團佔領邊境檢查站、俄軍裝甲車被虜、別州首府在情報部門和內政部大樓疑受無人機攻擊後進入戒嚴、民眾被要求離家暫避。同時，有報道亦指俄方為此緊急撤走了在別州邊境小鎮附近存放的策略性核武，而別州州長亦稱該州多處遭到了炮轟，另有俄媒指大砲位置在烏克蘭境內。

［以下：5月23日的戰況地圖（黃色為烏控地帶）。］

對於俄羅斯官方23日聲稱已擊退襲擊者的說法，「俄羅斯志願兵團」表示該團並沒有人死亡，也否認軍備被奪的說法，而「俄羅斯自由軍團」則稱「守住了防線，繼續解放我們的祖國」。俄羅斯網媒「Mash」23日亦稱破壞者仍在控制着邊境城鎮格賴沃龍（Grayvoron）的檢查站；俄羅斯戰爭Telegram頻道Rybar則指雖然「反恐行動」大體完成，敵人仍有試圖穿破邊境的可能。

華府智庫戰爭研究所（ISW）在其5月23日的戰情更新中，則認為俄羅斯較可能已將兩隊入侵軍團趕出他們日前聲稱佔領的邊境小鎮科津卡（Kozinka），甚至是俄羅斯的國境之外。

但無論這次越境攻擊是否真的暫告一段落，在烏克蘭依然以發動反攻為念的當下，製造各種意外事態、試圖創造「攻其不備」的機會，將會是目前俄烏戰場的一個主要劇情，無論是上文述及的3月犯境、5月初無人機襲克里姆林宮，還是烏克蘭最近在烏東巴赫穆特（Bakhmut）城外南北兩冀的突然反攻，也是其中案例。

白藍白旗是「俄羅斯自由軍團」等反普京份子、反戰份子的旗幟。（Telegram截圖）

對於這次越境反攻，值得留意的是，烏克蘭以至美國的表態。

美製軍備越境入俄

在這一次攻擊，不少分析人士第一時間就留意到，「俄羅斯自由兵團」和「俄羅斯自由軍團」的武裝份子似乎都配備了美國提供的裝備，其中最多人關注的是其Humvee越野軍車和MaxxPro裝甲車，當中更有部份被俄軍奪得。根據《紐約時報》的分析，這些親烏武裝份子至少用上了3架美製裝甲車。

有記者就特別為此質問美國國防部發言人，後者只稱知悉有關消息，美國並沒有允許任何第三方將軍備轉送到烏軍以外的半軍事組織，而烏克蘭政府也沒有為此提出過要求，美方將繼續留意相關事件。烏克蘭軍情部門的發言人亦說烏克蘭並沒有將美國軍備送交這些武裝份子，而烏軍得到的西方軍備都在最嚴格的管控之中。

［以下：追蹤俄烏軍備損失的Oryx記錄到一架MaxxPro已落入俄軍手中。］

在剛剛過去的廣島G7峰會之上，轉軚同意向烏克蘭飛行員提供F-16飛行訓練，並允許F-16對烏供應的美國總統拜登（Joe Biden），當時就特別澄清F-16只用於烏克蘭防守之後，更表示他得到了「來自澤連斯基的一口保證，（烏克蘭人）將不會用它來進入俄羅斯地理上的領土」。

當然，F-16要來到烏克蘭戰場之上，還需要一段長時間。但美製裝甲車這次被用來對俄羅斯國土發動攻擊，到底會否對美國未來的援烏行動造成阻礙？

若隱若現的「綠燈」

以往，對於任何在俄羅斯境內（甚至包括克里米亞）的攻擊，烏克蘭官方若非明白否認涉事，就是不置可否或冷嘲熱諷，並不會即時認真地承認責任。美國的態度則是「知悉相關消息」、「有關烏克蘭軍事行動的請去問烏方」。

這一次，雙方的回應都出現了一些轉變。在烏克蘭方面，總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）一如以往地不置可否（「烏克蘭正在觀察俄羅斯別爾哥羅德的事件……但它與此無關」），以及冷嘲熱諷（「大家都知道，任何一家俄羅斯軍火店都有賣坦克，地下遊擊隊由俄羅斯人組成」）。

可是，烏克蘭的軍情部門卻愈來愈有「承認責任」的意味。烏克蘭軍事情報局發言人尤索夫（Andriy Yusov）在22日越境襲擊發生首天就像公布軍事行動般表示，「今天，由俄羅斯聯邦公民組成的『俄羅斯志願兵團』和『俄羅斯自由軍團』展開行動，將別爾哥羅德地區的這些土地從所謂的普京政權中解放出來，並將敵人推後，以建立一定的安全區域，去保護烏克蘭平民人口。」

［以下是「俄羅斯自由軍團」發布的影片］

另一軍情局官員Andriy Chernyak更承認，「我們當然有跟他們（指兩個俄羅斯人軍團）溝通，我們當然有跟他們分享資訊，而且，也可以說，我們有在合作。」雖然Chernyak指烏軍並沒有直接參與攻擊，而攻擊是出自這些軍團的自主行動，但這樣的公開表態已明顯比以往更進一步。

美方的回應也值得留意。國務院發言人米勒（Matthew Miller）一方面稱美方已很清楚地跟烏克蘭表明美國不會武裝烏克蘭或鼓勵烏克蘭在烏克蘭邊境之外作出攻擊，「但我認為，退一步去提醒人們……是俄羅斯發動了這場戰爭，很重要……是俄羅斯繼續在烏克蘭向平民發動攻擊，是俄羅斯針對學校、醫院和民用基建，因此，（烏克蘭人）想如何執行其軍事行動是烏克蘭人的抉擇，但俄羅斯才是這場戰爭的進攻者。」

這種「烏克蘭如何執行軍事行動是他們的事」之類的表態，並不是第一次。在5月初克里姆林宮屋頂出現無人機爆炸、俄方指控烏方企圖刺殺普京之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也說過「（烏克蘭）要如何防衛自己是烏克蘭人的決定」。

連續兩次的同一表態，應該不會是偶然事件，而是代表着美國政策的轉變。

明爾哥羅德首府受無人機襲擊的地點和相關相片。（Telegram@Rybar）

拜登當局一直以來都擔心俄烏戰爭會升級到將北約國家捲入其中的程度。然而，自普京去年2月開始以來，俄方一直在不同時機都或明或暗地警告使用核武的可能，但每次都沒有兌現。

到了今天，美國似乎已作出了「核威脅只是紙老虎」的判斷。這從拜登在G7峰會上迅速改變了過去一年多的立場，同意幫助向烏克蘭輸出戰鬥機的決定中可見。而美國國務院接連對於烏克蘭在俄境發動攻擊表示「這是烏克蘭人的決定」，更似乎是對此等攻擊開了綠燈。

以往，烏克蘭對俄境發動攻擊，皆是以無人機或者是潛服在俄的人員發動，到了本年3月才開始有小規模的越境攻擊，而這次的規模又比3月為大。這很明顯是在利用漸進主義去踩俄羅斯的底線。

在美國亮起若隱若現的綠燈之後，烏克蘭進一步的越境攻擊預計將會陸續有來，規模也將逐步升級。若然如此，人們大概只能冀望，這場戰爭能在烏克蘭把「紙老虎」激活之前夠早日結束。