美國民主黨眾議院領袖：有足夠票數通過提高債務上限

美國民主黨眾議院領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）表示，眾議院民主黨人加上共和黨人將能湊到足夠的票數，以確保眾議院在5月31日晚，通過總統拜登和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）達成的債務上限協定。



眾議院民主少數黨領袖傑弗里斯30日接受彭博新聞訪問時說，他支持拜登和麥卡錫為避免美國債務違約而敲定的協議。

「我們將確保國家不會違約，我們將能夠在明天通過這項法案。」但他不願具體說明有多少民主黨人會投支持票。

另據路透社報導，共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）表示，超過一半的眾議院共和黨人將支持拜登和麥卡錫提出的債務上限法案：「毫無疑問，這項法案將在眾議院通過。」

「我們將以在眾議院的微弱優勢，獲得最多保守派支持的一個結果。」

美國白宮發言人說，拜登在眾議院表決前持續與眾議院進步派和溫和派的民主黨人進行對話。

由共和黨控制的眾議院規則委員會30日審議債務協定文本，這是債務協定在國會的第一場關鍵考驗，也是眾議院表決前的必要步驟。

少數極右派共和黨議員表明反對協定，預示協定可能在國會受阻。不過，拜登和這項協議的支持者仍對有關立法能及時獲得國會通過表示樂觀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

