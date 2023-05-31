美國債務上限協議眾議院委員會通過　仍有折戟風險

美國眾議院規則委員會在當地時間5月30日以7票對6票，通過提高債務上限法案，稍後會交由眾議院全體成員在31日表決。



委員會中反對議長麥卡錫的強硬派共和黨人，包括德州眾議員羅伊（Chip Roy）及南卡羅來納州眾議員諾曼（Ralph Norman）投反對票，並最終以7票對6票通過議案。

相關議案稍後會交由眾議院全體成員在31日表決，通過後再提交參議院。若參議院都獲得通過，將能順利提高債務上限。

眾議院院長麥卡錫敦促黨內成員，支持兩黨達成的債務上限協議，並指明白部分黨員不滿協議當中的個別條款。眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）拒絕透露，預計有多少民主黨人會支持債務上限協議，但表示相信共和黨人會信守承諾，讓議案獲得通過。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，債務上限協議是負責任、謹慎和必要，呼籲參議員準備好，爭取在6月5日最後期限前，送到總統拜登（Joe Biden）簽署。

共和黨在眾議院有222席位，僅比民主黨多9席。協議在眾議院通過至少要獲得218票。如有民主、共和兩黨議員認為協議有所不足而投下反對票，那麼協議同樣將不能通過。眾議院已有一些民主、共和黨人對協議內容提出批評。共和黨人認為協議「並未解決削減開支與改革的問題」，僅僅「推遲了」債務上限的問題，而暫停債務上限只會導致更高的國債，這是「不可接受的」。民主黨人則批評白宮為達成協議「作出了太多的妥協」，並認為削支是毫無必要的。

協議在眾議院「通關」後，將進入由民主黨控制的參議院進行審議。它能否通過將很大程度取決於有沒有共和黨參議員出手拖延，目前已有共和黨籍參議員明確表示，將利用拉布（filibuster，也即冗長辯論、阻撓議事）來阻礙該協議在參議院通過。這是指投票中處於不利地位的黨派可通過發表長時間演講等方式阻撓一項動議通過，只有在有逾60名參議員同意的情況下才可結束拉布過程。