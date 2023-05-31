科索沃局勢｜北約將增派700人進駐　美國警告或停止支持

科索沃境內衝突持續升溫，北約將增派700名維和人員前往維持秩序，並讉責當地的暴力衝突事件。美國警告科索沃政府必須緩和北部地區的緊張局勢，否則將不獲支持。



科索沃北部人口以塞爾維亞裔佔多數，在5月26日因不滿阿爾巴尼亞裔人當選市政首長，展開暴力示威活動，鄰國塞爾維亞更在邊境部署重兵。來自美國、波蘭、義大利的數十名北約士兵，30日進駐了茲韋錢鎮（Zvecan）一座市政大樓，試圖平息塞族抗議行動。

塞爾維亞官方通訊社稱，茲韋錢鎮的抗議民眾將於31日再度集結。科索沃北部共3處市政廳29日爆發大規模示威，約30名北約士兵、52名抗議者在衝突中受傷。秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）30日透露，已決定增派更多士兵進駐科索沃。

美國及其西方盟友紛紛指責科索沃讓衝突加劇，其中美國駐科索沃大使霍韋尼爾（Jeffrey Hovenier）宣布，科索沃已被逐出以美國為首的歐洲軍事演習，甚至警告政府必須緩和北部地區的緊張局勢會，否則將終止外交支持、停止遊說國際社會承認這個巴爾幹小國。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）亦批抨科索沃當局，以不合理手段製造事端。