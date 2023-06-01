Elon Musk訪上海超級工廠　或為升級版Model 3揭幕

美國電動車巨頭特斯拉行政總裁馬斯剋星期四（6月1日）凌晨到訪特斯拉上海超級工廠。知情人士透露，馬斯克預計將為改款升級後的Model 3車型揭幕。



綜合路透社和澎湃新聞報道，特斯拉全球副總裁陶琳星期四凌晨零時在微博上傳兩張馬斯克和員工的大合影，配文「感謝所有的支持！收穫滿滿的一天！​​」，地點是特斯拉上海超級工廠，意味着馬斯克時隔三年再次到訪這家電動汽車製造商最大的生產基地。

馬斯克是在星期二（5月30日）下午乘坐私人公務機降落在北京首都國際機場，開啟他第10次的中國之行。他星期二和星期三在北京與多名中國官員會面，包括中國外長秦剛、商務部長王文濤、工信部長金壯龍等人。結束北京訪問行程後，馬斯克於星期三晚上9時許乘坐私人飛機從北京飛抵上海虹橋機場。

飛行追蹤供應商Variflight的資料顯示，馬斯克的私人飛機計劃於星期四早上離開上海，前往德州奧斯汀。

路透社引述知情人士說，馬斯克本次到訪上海將為新款Model 3揭幕。Model 3是特斯拉針對大眾市場開啟量產的第一款車型，推出至今已有七年。不少分析人士認為，在競爭激烈的電動汽車市場上，Model 3正逐漸失去競爭力。因此馬斯克期望能透過對Model 3進行改良升級，讓這款車型能更有力地與中國競爭對手展開競爭。

據彭博社5月16日的報道，特斯拉上海超級工廠正在為改款Model 3車型的試生產做最後準備。而特斯拉已向中國監管部門申請擴建其上海廠，為量產改款後的Model 3車型做準備。但由於中國電動車市場趨向飽和，中國政府對於電動車產能擴產的審批已趨於保守。

本文獲《聯合早報》授權轉載

