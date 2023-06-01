美國債務上限法案眾議院大比數通過　送交參院審議

美國眾議院當地時間5月31日以大比數通過提升債務上限法案白宮亦稱，趕及在美國出現債務違約前5天完成，避免發生美債違約危機。議案迄今已獲314眾議員支持，117人反對。



根據協議，美國將暫停31.4萬億美元的債務上限至2025年1月1日，同時限制2024年和2025年的預算支出，但縮減幅度沒有共和黨要求的那麼大。政府也將收回未使用的新冠疫情補助資金、加快一些能源項目的審批程序，以及提高對部分申領食品補助者的工作要求。2024財年非國防預算支出基本不變，2025財年增加1%。

美國參議院共和黨少數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在國會山莊向傳媒稱，他估計法案最快在6月1日交到參議院審議，說大家在中午時候就法案作健康討論。

議案需獲得由民主黨控制的參院表決通過，才能送交拜登簽署生效。白宮稱美國總統拜登（Joe Biden）對法案在眾院獲得通過表示歡迎，預期6月5日簽署法案。

美國財長耶倫（Janet Yellen）5月26日稱華府最快在6月5日出現債務違約，比較早時說的6月1日稍遲4天。拜登須在6月5的死線前簽字。

拜登之前在Twitter談及國會表決一事，稱國會跨黨派預算協議避免國家陷入史上首次債務違約及導致經濟衰退、退休金制度被破壞，以及數以百萬計職位流失的最壞危機。

美國債務上限：圖為2023年5月31日，圖為美國眾議院議長麥卡錫在眾議院通過提高債務上限協議後，在國會山莊笑容滿面地走出來。（Reuters）

眾議院是在當地時間31日晚上8時半左右（香港時間1日早上8時30分左右）表決有關法案。

美國共和黨眾院佔222席，以9席之差的優勢控制眾院。是次表決需有218票才能通過。