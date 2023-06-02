香格里拉對話今登場　中美防長互動受關注　李尚福此行3大看點

香格里拉對話（The Shangri-La Dialogue，SLD）6月2日至4日在新加坡舉行，中國國防部長李尚福及美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）都會出席，他們會如何互動，備受外界關注。內地媒體5月30日稱，李尚福此行有3大看點。



美國國防部5月29日稱，美國向中國提出在香格里拉對話期間，安排兩國國防部長會晤，但中國拒絕。新加坡國立大學政治學副教授Chong Ja Ian稱，沒正式雙邊會晤不等於兩國不會接觸，他說肯定李尚福及奧斯汀會在很多會議同場，亦會有在分組會議碰面的機會，或有可能進行非正式對話。

香格里拉對話開幕晚宴6月2日舉行，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese） 屆時將發表主旨演講。在6月3日至4日，大會進行7場全體會議，6月2日和3日下午將圍繞網絡安全、軍力發展、核安全等議題進行6場平行會議。

大會期間，有關國家會進行多場雙邊或多邊會晤，因此外界關注李尚福及奧斯汀在這些會議上碰面時會如何互動。

亞太地區安全熱點話題會是香格里拉對話今年關注的焦點，包括建立穩定且平衡的亞太地區、解決地區緊張局勢、亞太地區安全的新夥伴關係等。

李尚福此行3大看點

中國《新民周刊》5月30日稱，李尚福此行有3大看點，其一是他以仍處於被美國制裁之身出席，文章認為制裁沒有解除，就不用談什麼中美在香格里拉對話上進行雙邊會晤，奧斯汀應該做的不是想與李尚福見面時說什麼，而是想盡辦法讓美國政府解除對李尚福的制裁。

其二是這次為李尚福就任中國國防部長以來首次參加香格里拉對話，在2022年的香格里拉對話，時任防長魏鳳和指人類正經歷歷史上罕見的多重危機，又指中國軍隊將堅決捍衛國家主權、安全與發展利益等，這次李尚福的發言內容也會受到關注。

文章又指第三個看點是中國與東盟（ASEAN）的合作，指香格里拉對話的舉辦地新加坡正屬東盟重要成員國。

美日印澳防長或會談

共同社網站5月30日引述一名外交消息人士稱，日本、美國、澳洲和菲律賓國防部長計劃在香格里拉對話期間，舉行首次四方會談。報道指，4國可能會探討如何加強他們的安全合作，他們對北京在南海和東海日益增加的軍事存在感到擔憂。