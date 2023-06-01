香格里拉對話2日登場　中美緊張陰影籠罩　兩國防長勢同場陌路？

第20屆香格里拉對話會（Shangari-La Dialogue，SLD，簡稱：香會）6月2日至4日在新加坡舉行。路透社1日稱，中美關係緊張令會議蒙上陰影。



中國國防部5月29日稱國防部長李尚福5月31日至6月4日訪問新加坡並出席香格里拉對話。

路透社引述一些地區外交官及分析家，他們注視3月上任的李尚福的表現。

美國防部稱儘管提議讓美防長奧斯丁（Lloyd Austin）與李尚福場邊會談，但北京拒絕。對此，6月1在日本與日本防衛大臣濱田靖一會談的奧斯汀稱，中方做出這樣的決定是「令人遺憾」（unfortunate），但將歡迎與中方會晤的任何機會。

奧斯汀2022年與時任中國國防部長魏鳳和會談，但北京現在拒絕再來。

新加坡國立大學政治學副教授Chong Ja Ian稱，沒正式雙邊會晤不等於兩國不會接觸。他說肯定兩人會在很多會議同場，亦會有在分組會議的碰面機會，或會有可能的非正式對話。

圖為2023年6月1日，美國防部長奧斯汀（ Lloyd Austin）訪問日本期間，檢閱日本國防部儀仗隊。他之後會前往訪問新加坡、印度及法國。（Reuters）

有中國專家學者分析北京拒絕安排中美國防官員會談的原因。

當奧斯丁1日在記者會被問及北京拒絕會晤一事時，稱尤其近期美國偵察機遭中國軍機在南海挑釁攔截，憂情勢失控，但美國必須繼續在這個地區與志同道合的國家合作，共享相同價值觀與目標，促進自由與開放的印太地區。他也歡迎與中國領導人接觸的任何機會，認為國防部門應定期交談，或是必須要創立溝通管道。

港媒稱2022年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在印尼峇里島會晤，同意加強溝通，外界本來估計中美關係有望在2023年稍微緩解。然而，中國被指放飛間諜氣球，並在年初在美國遭擊落後，美國國務卿布林肯訪華行程取消。此外，美國對台售器、美國指北京疑向俄羅斯供應武器等，都加深彼此的不信任。

中國知名政治學者倪樂雄指出，美國正在增加對北京的軍事壓力，擬在朝鮮半島部署潛艇定期巡邏，北約（NATO）也規劃在日本設立辦事處。他稱美國卯足全力將中國鄰近國拉入其陣營，欲進一步孤立與遏制中國，這導致中方軍事代表團在香格里拉對話遇到外國政要、特別是美國人代表，處於不利位置。