俄安全局：美利用惡意軟件入侵iPhone　監察外國駐俄外交官

俄羅斯聯邦安全局（FSB）6月1日表示，發現美國國家安全局（NSA）使用之前未被發現的惡意軟件，入侵iPhone的後門漏洞以監察用戶，估計數千部蘋果手機已被感染，除了俄國用戶受影響，外國駐俄外交官也是目標。俄方又稱，蘋果公司與NSA「密切合作」。



俄羅斯聯邦安全局表示，俄方除發現俄國用戶的手機被感染，也發現有外國號碼和外國用戶被感染，這些SIM卡的登記方為駐俄大使館或外交使團，其中包括北約（NATO）成員國、以色列、敘利亞和中國。 該部門稱，美國情報部門在過去幾十年來，一直利用科技公司大量收集用戶資料，俄方為此已建立非常緊密的國內監察系統。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，已禁止在公務使用 iPhone，並指事件及不可接受。

在俄方公布消息前數小時，總部位於莫斯科的網絡安全公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）發表報告稱，有員工的 iPhone 「在一場極其複雜、專業針對性的網絡攻擊」中遭到破壞，攻擊透過附有間諜軟件的信息傳遞，針對該公司的「高層和中層管理人員」。

蘋果公司與NSA暫未就事件回應。