蘋果指iPhone、iPad和Mac存安全漏洞　籲用戶更新系統

蘋果公司（Apple Inc.）8月17日發布「保安更新」報告，建議iPhone、iPad、與Mac系列部份產品用戶更新系統，以堵塞安全漏洞。



蘋果發布新版iOS 15.6.1、iPadOS 15.6.1與macOS 12.5.1，呼籲有關用戶更新設備。

這些受影響產品包括iPhone 6s 和之後型號、iPad Pro（所有型號）、iPad Air 2和之後型號、iPad第 5 代和之後型號、iPad mini 4和之後型號、iPod touch（第 7 代）以及macOS Monterey。

據美媒CBS報道，蘋果指這些漏洞可使黑客能夠控制設備的操作系統，以「執行任意代碼」，並可能通過惡意製作的網絡內容滲透到設備中。

蘋果未有說明漏洞是如何發現、由誰人發現，僅表示是引用自一名匿名研究人員。網站提到更新涉及蘋果軟件的兩個部份，即Kernel與WebKit。

如何更新系統？

更新系統的方法為進入設定（Settings），然後按一般（General），再進入軟件更新（Software Update），再下載及安裝更新檔。