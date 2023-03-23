英國CPI雙位數│「沙律荒」致通脹飆升　從數據看蔬果供應之患

英國國家統計局3月22日（周三）發布2月消費物價指數（CPI, Consumer Price Index），同比上漲10.4%，1月CPI升幅本放緩至10.1%，2月數據出乎巿場預期，食品價格更以45年來最快的速度上漲，英國通脹再響警號。

CPI超出預期，可歸因於英國2月出現的「沙律荒」（salad shortage）現象。受西班牙等地霜凍天氣影響，英國蔬果供應短缺，佔市場份額約三分之二的五家連鎖超市更一度發出限購令，包括番茄、青瓜等。最近限購令終於逐步解除，但經歷一輪搶菜潮的民眾，恐怕不能輕易放心。



根據西班牙水果和蔬菜生產和出口聯盟Fepex的數據，作為英國蔬菜的主要供應國西班牙因低溫霜凍損害了當地農作物，特別是南部的阿爾梅里亞（Almería）。今年2月份的頭兩周，當地的番茄銷量與一年前相比下降了22%。此外，Fepex指黃瓜的銷售亦下降了21%，辣椒和茄子的銷售下降了25%。

不過，這並非英國第一次出現蔬果荒。2017年，西班牙一連串的惡劣天氣亦引發了英國的「翠玉瓜危機」；2020年疫情開始後，英法之間貨運不暢亦造成了相關食品的供應緊張。有專家認為，出現短缺的原因是英國超市沒有對本地生產進行足夠的投資，過度依賴從外國、尤其是歐盟國家進口。

據英國廣播公司（BBC）報道，一旦涉及新鮮食品，將農產品運到英國的最有效和最廉價的方法便是使用冷藏貨車，利用滾裝船（Roll-on/roll-off）的方法將把貨車駛上渡輪或駛經英法海底隧道，從法國北部港口城市加來（Calais）到達英國的多佛爾（Dover）。這種運輸和裝卸方法不但便捷，回程時更能直接把英國出口貨品運往歐盟。

數據顯示，從上世紀80年代至今，英國對進口蔬果的依賴不斷增長，本土產量則呈下降趨勢。2020年發表在《自然食品》（Nature Food）上的一項研究顯示，英國貿易模式和不斷加劇的氣候危機使得蔬果供應愈發不安全。研究人員統計顯示，英國國內種植的水果和蔬菜的供應比例從1987年的42%下降到2013年的22%。

研究人員發現，由於英國人食用的蔬果類型在數十年間發生了重大改變，進口的熱帶水果如菠蘿和香蕉在增加，而自家種植的蔬菜如椰菜、紅蘿蔔和豌豆的消費量卻在下降。倫敦衛生與熱帶醫學學院（LSHTM）氣候中心主任Alan Dangour當時就警告：「政府不能忽視這些趨勢，否則它將無法履行職責、保護民眾免受未來危機影響。」

該研究還指出，同時期，英國對受氣候變化打擊最嚴重的國家的依賴性也越來越大。

入夏後脫歐或影響供應？

英國零售商協會（British Retail Consortium）的發言人Tom Holder於本月初向美媒說，英國脫歐並沒有造成此次短缺，因為對從歐盟進口的食品和新鮮產品的檢查還沒開始實施。但他表示，如果為英國收穫農作物的季節性工人持續不足，到了夏天便可能出現脫歐引發的供應緊張。

所幸，英國在夏季對進口蔬果的依賴較冬季低的多。零售商協會數據顯示，1月份進口比例約95%的番茄，到6月份便只佔40%。

英國國家統計局表示，隨著牛奶、橄欖油和雞蛋價格上漲，食品短缺推動食品通脹升至 18.2%，為 1978 年以來的最高水平。通脹高居不下， 英倫銀行（Bank of England）很可能再加息應對。