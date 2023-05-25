蘇丹衝突致逾90萬人流離失所　國際培幼會呼籲捐款助難民渡難關

蘇丹自2023年４月15日起爆發激烈衝突，聯合國至5月14日紀錄至少676人於戰火下喪生，逾5,576受傷，隨著衝突持續，預計實際死傷人數會更多。 動盪不安的局勢為當地平民帶來毀滅性的衝擊，逾90萬人流離失所，當中包括45萬名兒童。為逃離戰火，約20萬人踏上艱苦旅程逃往鄰國，苦陷缺水、缺糧及斷電絕境，亟待援助。國際培幼會現正迅速展開緊急人道救援行動，正於蘇丹和鄰國（包括乍得、中非共和國、南蘇丹、埃及和埃塞俄比亞），為部分難民家庭提供幫助，如派發糧食、清潔食水及衛生用品，並提供心理支援、兒童保護及防止性別暴力的援助。



圖、文：國際培幼會（香港）



位於非洲東北部的蘇丹是世界上最貧窮的國家之一，長年飽受內亂戰禍和政治動盪之苦，屢次爆發血腥殘酷的武裝衝突，在衝突升級之前，已有多達370 萬人在境內流離失所，110 萬名難民尋求庇護。軍事衝突以外，蘇丹亦苦受氣候變化衝擊，近年來乾旱及水災相繼侵襲，全國有770萬人面臨嚴重的糧食危機， 140 萬名5歲或以下兒童營養不良。天災人禍接腫而來，此時此刻再陷戰亂，兒童飽受更多的煎熬。

接連不斷的戰火亦加深展開救援的難度，國際培幼會蘇丹辦事處總監Mwape Mulumbi表示：「蘇丹是一個經歷了多年紛爭的國家，但目前形勢是前往未見的惡劣，我們駕車35 到 40 個小時前往蘇丹港撤離，過程既緊張又可怕，見到無數兒童和孕婦要捱著酷熱長途跋涉逃亡，情況令人憂心。」他呼籲大眾向難民伸出緩手，讓培幼會能夠為更多受影響家庭提供庇護、糧食、清潔食水、衛生用品及醫療物資等。

蘇丹衝突升級前，糧食危機已非常嚴峻，全國有逾百萬兒童營養不良。現時醫院等基礎設施接連遭受砲轟，令患病兒童未能得到緊急治療，生命危在旦夕。

國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟博士曾於數年前到南蘇丹探訪因無情戰火被迫流離失所的難民，親身見證難民受衝突影響面臨饑荒的苦況。現在鄰國蘇丹再受衝突重擊，兒童、婦女飽受身心折磨，份外令人心酸。由於難民家庭數目龐大，我們需要更多資源，以協助更多家庭渡過難關。您的及時支持在這關鍵時刻尤其重要。請立即伸出援手，與我們一同幫助更多受蘇丹危機影響的兒童及其家庭脫離險境，一起拯救生命！

蘇丹首都局勢緊張，很多家庭被迫逃離至白尼羅河州一帶，培幼會向流離失所的家庭及兒童派發應急物資，包括日用品及衛生用品等，以解燃眉之急。

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培幼會向女童及婦女派發女性衛生用品，確保她們能夠在經期保持個人衛生。

關於國際培幼會

國際培幼會於1937年成立，總部設於英國，是全球其中一個規模最大的國際兒童慈善機構。培幼會的兒童發展計劃遍及非洲、亞洲、美洲及大洋洲共57個發展中國家，並在21個國家設立捐款辦事處。計劃主要集中在教育、幼兒發展、終止暴力、性與生殖健康及權利、技能訓練及青年促進改變共六個範疇，幫助孩子、其家庭及社區，長遠改善他們的整體生活質素，讓他們得以脫貧自立，近年更積極在本港推動守護兒童的工作，預防兒童受虐。有關國際培幼會（香港）資料，可瀏覽網頁www.plan.org.hk。

圖、文：國際培幼會（香港）

